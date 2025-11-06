Strzelno. 6-letnie dziecko na balkonie w samej bieliźnie. Musiała interweniować straż pożarna

2025-11-06, 14:11 Marcin Glapiak

Fot. Ilustracyjne

Strażacy z Komendy Powiatowej w Mogilnie w czwartek (6.11) pomogli dziecku, które przed południem w samej bieliźnie przebywało na balkonie na parterze jednego z bloków w Strzelnie na osiedlu Piastowskim.

Na miejsce przybyły dwa zastępy straży pożarnej. Drzwi mieszkania były zamknięte. Na szczęście dzięki pomocy dziecka udało się je otworzyć. Cała akcja zakończyła się pomyślnie. W akcji uczestniczyła też policja.



Do sprawy wrócimy