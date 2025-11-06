Barbara Nawrocka w „Rozmowie Dnia": W pierwszej połowie roku 36 tys. pacjentów w regionie nie odwołało wizyt u lekarza

2025-11-06, 09:02  Agnieszka Marszał / Redakcja
Barbara Nawrocka, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ w Bydgoszczy. / Fot. Tomasz Kaźmierski

Barbara Nawrocka, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ w Bydgoszczy. / Fot. Tomasz Kaźmierski

Niektóre szpitale w Polsce przesuwają planowane operacje i ograniczają włączanie nowych pacjentów do programów lekowych - wynika z informacji zebranych przez PAP. To efekt braku płatności i zapewnień, co do ich wykonania ze strony NFZ. Jak jest u nas?

- Do tej pory nie wpłynęły do nas takie sygnały z naszego regionu. Kujawsko-Pomorski NFZ na bieżąco realizuje umowy zawarte ze szpitalami - twierdzi Barbara Nawrocka, rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy, która była gościem Agnieszki Marszał w porannej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK. - Co z tzw. nadwykonaniami? Zapłaciliśmy już za wszystkie świadczenia wykonane dzieciom w tym zakresie w pierwszym kwartale. Mamy dodatkowe środki na zapłatę kolejnych.



W „Rozmowie Dnia" poruszyliśmy również temat nieodwoływania przez pacjentów zaplanowanych wizyt. Jaka jest skala tego zjawiska w regionie?

- Od początku włączamy się w kampanie społeczną „Odwołuję - nie blokuję". Pamiętajmy, że jeżeli odwołamy wizytę, to może z niej skorzystać kolejny pacjent. Skracamy tym samym czas oczekiwania dla innych osób i zwiększamy dostępność badań - mówi Barbara Nawrocka. - Tylko w pierwszej połowie 2025 roku 36 tys. pacjentów w Kujawsko-Pomorskiem nie odwołało wizyt - głównie dotyczy to fizjoterapii ambulatoryjnej, wizyt w poradni ortopedycznej, kardiologicznej, badań tomograficznych i rezonansu magnetycznego. Po 4 kolejnych miesiącach ta liczba podwoiła się do 72 tys. nieodwołanych wizyt.

Rozmawialiśmy także o problemach z dodzwonieniem się do rejestracji, o badaniach profilaktycznych dla mężczyzn i sanatoryjnym last minute.

  • Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.
  • Więcej naszych „Rozmów Dnia" posłuchacie TUTAJ.

PR PiK - Rozmowa Dnia - Barbara Nawrocka

