Barbara Nawrocka w „Rozmowie Dnia": W pierwszej połowie roku 36 tys. pacjentów w regionie nie odwołało wizyt u lekarza

Barbara Nawrocka, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ w Bydgoszczy. / Fot. Tomasz Kaźmierski
Niektóre szpitale w Polsce przesuwają planowane operacje i ograniczają włączanie nowych pacjentów do programów lekowych - wynika z informacji zebranych przez PAP. To efekt braku płatności i zapewnień, co do ich wykonania ze strony NFZ. Jak jest u nas?
- Do tej pory nie wpłynęły do nas takie sygnały z naszego regionu. Kujawsko-Pomorski NFZ na bieżąco realizuje umowy zawarte ze szpitalami - twierdzi Barbara Nawrocka, rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ w Bydgoszczy, która była gościem Agnieszki Marszał w porannej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK. - Co z tzw. nadwykonaniami? Zapłaciliśmy już za wszystkie świadczenia wykonane dzieciom w tym zakresie w pierwszym kwartale. Mamy dodatkowe środki na zapłatę kolejnych.
W „Rozmowie Dnia" poruszyliśmy również temat nieodwoływania przez pacjentów zaplanowanych wizyt. Jaka jest skala tego zjawiska w regionie?
- Od początku włączamy się w kampanie społeczną „Odwołuję - nie blokuję". Pamiętajmy, że jeżeli odwołamy wizytę, to może z niej skorzystać kolejny pacjent. Skracamy tym samym czas oczekiwania dla innych osób i zwiększamy dostępność badań - mówi Barbara Nawrocka. - Tylko w pierwszej połowie 2025 roku 36 tys. pacjentów w Kujawsko-Pomorskiem nie odwołało wizyt - głównie dotyczy to fizjoterapii ambulatoryjnej, wizyt w poradni ortopedycznej, kardiologicznej, badań tomograficznych i rezonansu magnetycznego. Po 4 kolejnych miesiącach ta liczba podwoiła się do 72 tys. nieodwołanych wizyt.
Rozmawialiśmy także o problemach z dodzwonieniem się do rejestracji, o badaniach profilaktycznych dla mężczyzn i sanatoryjnym last minute.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę