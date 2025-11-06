Pracownie językowe powstają w szkołach w całym regionie. „Dziecko teraz rodzi się z laptopem"

2025-11-06, 06:55 Monika Kaczyńska/Redakcja

Nowa pracownia językowa w szkole w Górsku/fot. Monika Kaczyńska

26 pracowni językowych powstało w kujawsko-pomorskich szkołach w ramach projektu „EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów”.

16 pracowni znajduje się w powiecie toruńskim i 10 w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Mają pomóc najmłodszym w nauce języków obcych. Symboliczne przekazanie kluczy do pracowni zorganizowano w Szkole Podstawowej w Górsku. - Wszyscy wiemy, że teraz dziecko „rodzi się" z laptopem, ze smartfonami i często wstyd się przyznać, ale dzieci nas wyprzedzają, jeśli chodzi o znajomość nowych technologii. My dorośli musimy za tym nadążać - mówił Dawid Basak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku.



- W nowej pracowni każdy ma swoje stanowisko i swój sprzęt - opowiadał anglista Szymon Czarnecki. - Jako nauczyciel mogę typować osobę, która ma w danym momencie się wypowiedzieć. Moderuję wszystko, łączę dzieci w grupy, w pary, w zespoły. Generalnie jest dużo różnych możliwości.



Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.