Mają sprzęt, sól, piasek i ręce do pracy. Bydgoscy drogowcy gotowi na „Akcję zima"

2025-11-05, 07:55 Redakcja

Zima sprzed dwóch lat w Bydgoszczy/ Fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum

ZDMiKP Bydgoszcz przygotowuje się do zimy. W gotowości jest 12 pługosolarek, 20 mikrociągników oraz ponad 100 pracowników, którzy będą odpowiadać za zapewnienie bezpieczeństwa na chodnikach. Dodatkowo w magazynach zgromadzono około 2500 ton soli oraz blisko 200 ton piasku.

Jak zawiadamia w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, tak jak w latach ubiegłych akcję zimowego utrzymania jezdni będą prowadziły firmy Remondis oraz Corimp (w zakresie utrzymania mechanicznego).

Cztery firmy będą odpowiadać za odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, przystanków komunikacji miejskiej, schodów, Strefy Płatnego Parkowania oraz parkingów P&R (tzw. utrzymanie ręczne).



Drogowcy mają również zakontraktowanych 12 pługosolarek, 20 mikrociągników oraz ponad 100 pracowników, którzy będą dbać o utrzymanie chodników.



W przypadku bardzo trudnych warunków pogodowych, na ulice może zostać wysłanych ponad 40 pojazdów odśnieżających oraz dodatkowo trzy równiarki, będące w zasobach ZDMiKP. Zakładamy, że zakontraktowany sprzęt jest w stanie przejechać i posypać wyznaczone trasy w ciągu 4 godzin.

Na wniosek bydgoskich środowisk rowerowych od kilku lat wybrane trasy rowerowe (ok. 13 km) są włączone do systematycznego odśnieżania i posypywania piaskiem. W magazynach przygotowanych zostało około 2500 ton soli, 40 ton chlorku wapnia oraz blisko 200 ton piasku.



„Przypominamy, że działania służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. W związku z powyższym prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze." - przypominają na swojej stronie drogowcy. Dodają, że podczas wystąpienia złych warunków atmosferycznych dyżury są pełnione przez całą dobę przez wyznaczonych pracowników ZDMiKP.



Wszelkie uwagi i interwencje związane z prowadzoną Akcją Zima można zgłaszać telefonicznie: tel. 52 582 27 14 lub 15 oraz mailowo: utrzymanie@zdmikp.bydgoszcz.pl, akcjazima@zdmikp.bydgoszcz.pl.