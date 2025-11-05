Mają sprzęt, sól, piasek i ręce do pracy. Bydgoscy drogowcy gotowi na „Akcję zima"

Zima sprzed dwóch lat w Bydgoszczy/ Fot. Tomasz Kaźmierski/archiwum
ZDMiKP Bydgoszcz przygotowuje się do zimy. W gotowości jest 12 pługosolarek, 20 mikrociągników oraz ponad 100 pracowników, którzy będą odpowiadać za zapewnienie bezpieczeństwa na chodnikach. Dodatkowo w magazynach zgromadzono około 2500 ton soli oraz blisko 200 ton piasku.
Jak zawiadamia w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, tak jak w latach ubiegłych akcję zimowego utrzymania jezdni będą prowadziły firmy Remondis oraz Corimp (w zakresie utrzymania mechanicznego).
Cztery firmy będą odpowiadać za odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, przystanków komunikacji miejskiej, schodów, Strefy Płatnego Parkowania oraz parkingów P&R (tzw. utrzymanie ręczne).
Drogowcy mają również zakontraktowanych 12 pługosolarek, 20 mikrociągników oraz ponad 100 pracowników, którzy będą dbać o utrzymanie chodników.
W przypadku bardzo trudnych warunków pogodowych, na ulice może zostać wysłanych ponad 40 pojazdów odśnieżających oraz dodatkowo trzy równiarki, będące w zasobach ZDMiKP. Zakładamy, że zakontraktowany sprzęt jest w stanie przejechać i posypać wyznaczone trasy w ciągu 4 godzin.
Na wniosek bydgoskich środowisk rowerowych od kilku lat wybrane trasy rowerowe (ok. 13 km) są włączone do systematycznego odśnieżania i posypywania piaskiem. W magazynach przygotowanych zostało około 2500 ton soli, 40 ton chlorku wapnia oraz blisko 200 ton piasku.
„Przypominamy, że działania służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. W związku z powyższym prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze." - przypominają na swojej stronie drogowcy. Dodają, że podczas wystąpienia złych warunków atmosferycznych dyżury są pełnione przez całą dobę przez wyznaczonych pracowników ZDMiKP.
Wszelkie uwagi i interwencje związane z prowadzoną Akcją Zima można zgłaszać telefonicznie: tel. 52 582 27 14 lub 15 oraz mailowo: utrzymanie@zdmikp.bydgoszcz.pl, akcjazima@zdmikp.bydgoszcz.pl.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę