Nie taka spółdzielnia zła, jak narzekają mieszkańcy. Uczniowie z IX LO na lekcji w „Modraczku"

2025-11-04, 08:20  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani/fot. smbudowlani.pl

Niektórzy po raz pierwszy dowiedzieli się, jak działa spółdzielnia, i że ta forma współpracy ma wiele plusów. W Domu Kultury „Modraczek" uczniowie z IX LO spotkali się z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani", Jackiem Kołodziejem. Pewne mity zostały obalone.

- Teraz już wiem, jak mniej więcej działają spółdzielnie. Przed tym spotkaniem nie miałam takiej wiedzy...

- Moja perspektywa się zmieniła. Dotąd słyszałem najczęściej narzekanie, że spółdzielnia jest zła, że tylko bierze pieniądze za nic. Okazuje się, że sprawa wygląda trochę inaczej i jest dużo więcej pozytywów...

- Spółdzielnie powstały po to, by łączyć ludzi, żeby ułatwić życie mieszkańcom...

- Zapewniają pomoc w problematycznych sytuacjach w tych mieszkaniach...

- Spółdzielnie mogą być też m.in. spożywcze, gastronomiczne, a wcześniej słyszałam właśnie tylko o tych mieszkaniowych... - tak mówili uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

- Czas powiedzieć: spółdzielnie to spółdzielcy: nie zarządy, nie pracownicy. To wy zarządzacie czymś, co jest waszą własnością - podkreślał Jacek Kołodziej, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani".

Spotkanie odbyło się w związku z trwającym Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, pod hasłem „Spółdzielnie budują lepszy świat".

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

