Wypadku w Mogilnie. Jego przyczyny będzie musiał prawdopodobnie wyjaśnić sąd

2025-11-02, 16:54  Tatiana Adonis / Redakcja
Do wypadku doszło na ul. Poznańskiej w Mogilnie. / Fot. KPP Mogilno

Na ul. Poznańskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba trafiła na konsultacje do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jadący od strony Żabna, 29-latek, zjechał volkswagenem passatem z drogi i uderzył, w jadącą z przeciwnej strony, toyotę, którą podróżowała 39-letnia kobieta z 11-letnią córką.

Wiadomo, też że z posesji po stronie jadącego volkswagena wyjeżdżał citroen. Na ile i czy w ogóle kierowca tego auta przyczynił się do niebezpiecznego manewru 29-latka - to będzie przedmiotem postępowanie. Wiadomo, że na konsultacje do szpitala trafiła kobieta wraz z córką.

Do wypadku doszło także na drodze wojewódzkiej nr 560 w Puszczy Rządowej w powiecie rypińskim, gdzie dachował samochód. Ranny został 24-letni mężczyzna.

