Przechodzień wyczuł silną woń gazu. Poważna awaria instalacji w Toruniu. Nie kursują tramwaje [zdjęcia]

2025-11-01, 21:04 Michał Zaręba/PAP/Redakcja

Wyciek gazu w Toruniu. Ulica Ślaskiego jest zablokowana. Nie kursują tramwaje/fot. Michał Zaręba

W Toruniu ekipy techniczne odkopują gazociąg na skrzyżowaniu ulic: Szosa Lubicka i Ślaskiego. Cel: zlokalizować nieszczelność. Do Torunia przyjechali specjaliści z Bydgoszczy, aby ocenić sytuację.

- O godzinie 17:50 dyspozytor oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy przyjął zgłoszenie od przychodnia, który wyczuł silną woń gazu na skrzyżowaniu ulic Szosa Lubicka i Ludwika Ślaskiego w Toruniu - przekazał rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa, Paweł Wiszniewski. - Na miejsce została skierowana brygada pogotowia gazowego z gazowni w Torunia oraz brygada awaryjna oddziału z Bydgoszczy. Powiadomiliśmy także toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nasze jednostki potwierdziły obecność metanu we wskazanym miejscu. Przed godz. 19:00 straż pożarna i policja wstrzymały ruch tramwajowy oraz ruch kołowy na ul. Ślaskiego. Przy torowisku zostanie wykonany wykop, żeby ustalić źródło wycieku. Prace trwają.



Urząd Miasta Torunia informuje, że zmienione zostały trasy tramwajów linii 1, 5 i 6.

Tramwaje linii nr 1 z pętli Uniwersytet, nr 5 z Motoareny i nr 6 z Heweliusza kursują na skróconej trasie do al. Solidarności.

– Od al. Solidarności do pętli Olimpijska uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, która zatrzymuje się na przystankach autobusowych w pobliżu przystanków tramwajowych – podał magistrat.



Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Torunia Marcin Centowski przekazał, że w ciągu dwóch godzin do Torunia mają dojechać specjaliści z Bydgoszczy, aby ocenić sytuację.