Awaria wodociągu w gminie Wielka Nieszawka! Naprawa może potrwać nawet dwa dni

2025-11-01, 13:06 Michał Zaręba/Redakcja

Awaria wodociągu w gminie Wielka Nieszawka

W związku z awarią wodociągu na ul. Nieszawskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Poziomkową trwają prace mające na celu jej usunięcie i przywrócenie ruchu w obu kierunkach. Wprowadzono zmiany komunikacyjne.

Dla mieszkańców ulic Zagrodowej, Cierpickiej i Przy Nasypie podstawiono beczkowóz z wodą. Na utrudnienia muszą przygotować się kierowcy. Ruchem kieruje policja.



Wyznaczono objazd od Krowiego Mostku do ul. Poznańskiej ul. Wiślaną. Autobus linii nr 151 do Małej Nieszawki kursuje ul. Poznańską i Wodociągową w obie strony. Do odwołania wstrzymano kursy linii nr 152.

Postępy w usuwania awarii będą na bieżąco zamieszczane na stronie torun.pl