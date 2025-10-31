Po narkotykach za kierownicą miejskiego autobusu? Spółka MZK zawiesza pracownicę i mówi o zwolnieniu

2025-10-31, 09:59 Damian Klich/Redakcja

Dyspozytornia MZK w Bydgoszczy. Na biurku alkotesty/fot. Damian Klich

MZK w Bydgoszczy zawiesiły sprawczynię czwartkowej kolizji na ulicy Focha. 38-letnia kierująca autobusem prawdopodobnie prowadziła pod wpływem narkotyków. Policyjny narkotest dał wynik pozytywny - muszą to potwierdzić wyniki badania krwi. Spółka zapowiada surowe konsekwencje służbowe.

- Jesteśmy zszokowani, że do takiej sytuacji doszło. To jest pierwszy przypadek u nas w spółce - mówi Piotr Bojar, prezes MZK w Bydgoszczy. - Myślimy już nad tym, jak zmienić procedury, żeby przeciwdziałać tego typu zjawiskom.



Prezes dodaje, że w zeszłym roku spółka wprowadziła procedurę wyrywkowej kontroli, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu. - Podobnie należałoby podejść do kwestii narkotyków. Oprócz takich regularnych kontroli, kierowców sprawdzamy także w terenie.



Co do sprawczyni kolizji, prezes Piotr Bojar zapowiada rozwiązanie umowy o pracę.



- To jest jej pierwsza umowa w naszej spółce. Poprzednie dwa lata przepracowała w Mobilisie, od pół roku jest u nas. Nic nie wskazywało na to, że były jakieś kłopoty i nawet myśleliśmy o kontynuowaniu współpracy. W takiej sytuacji absolutnie nie ma o tym mowy - mówi prezes MZK Bydgoszcz.



Przypomnijmy: w czwartek, na światłach przy ulicy Focha stały autobusy linii 71 i 77. Nagle kierująca autobusem nr 77 ruszyła i uderzyła w stojący przed nią pojazd. Policjanci standardowo zbadali kierowców alkomatem i narkotestem. Wynik kobiety był pozytywny, więc w szpitalu pobrano jej krew do dalszych badań. Jeśli badania krwi potwierdzą wyniki narkotestu, kobieta może usłyszeć zarzuty kierowania pod wpływem środków odurzających.