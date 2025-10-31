Na cmentarzach i wokół nich będzie policja, ale i tak trzeba zachować czujność! [„Rozmowa Dnia"]
Jak nie zostać okradzionym, jak bezpiecznie poruszać się na drogach regionu i tych w okolicach cmentarzy? Między innymi o to, w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK Maciej Wilkowski pytał mł. insp. Monikę Chlebicz, rzeczniczkę prasową Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
W tym roku policyjne działania na drogach prowadzone będą od piątku (31 października) do poniedziałku (3 listopada).
Maciej Wilkowski pytał mł. insp. Monikę Chlebicz m.in. o sprawy komunikacyjne, o to, jak ustrzec się przed kradzieżami w czasie pobytów na cmentarzach, ale także o uważność w czasie zakupów - oferowane kwiaty czy gałązki mogą pochodzić z kradzieży.
I jeszcze temat Halloween. W ubiegłym roku głośno było o niebezpiecznych słodyczach podarowanych dzieciom. W cukierkach i w batonikach znaleziono szpilki, igły.
