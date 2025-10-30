Stłuczka dwóch autobusów w Bydgoszczy. Kierująca pod wpływem środków psychoaktywnych!

2025-10-30, 19:47  Radosław Łączkowski/Redakcja
Zdjęcie ilustracyjne/fot. materiały policji

Zdjęcie ilustracyjne/fot. materiały policji

Na światłach przy ul. Focha stały - jeden za drugim - autobusy linii 71 i 77. Nagle kierująca autobusem nr 77 ruszyła i uderzyła w stojący przed nią pojazd. Policja standardowo zrobiła sprawczyni kolizji narkotest i test trzeźwości. Okazało się, że kobieta była pod wpływem zakazanych substancji.

– Zgłoszenie pochodzi z godz. 13:45. Policjanci zatrzymali kierującej autobusem linii 77 prawo jazdy, natomiast oczywistym jest, że sprawdzili również stan jej trzeźwości oraz zbadali zawartość innych substancji w organizmie. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że kobieta zażyła wcześniej środki niedozwolone. Została przez policjantów przewieziona do szpitala, gdzie pobrano jej krew do dalszych badań - poinformowała nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W obu autobusach podróżowało łącznie około 100 osób. Dwoje pasażerów początkowo uskarżały się na dolegliwości, jednak po przebadaniu zostali zwolnieni do domu. Utrudnienia w tej części miasta trwały kilka godzin.

Mówi Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich funkcjonariuszy.

