Prof. Piotr Domeracki w „Rozmowie Dnia": Chwila zadumy nad śmiercią każdemu jest potrzebna

2025-10-30, 09:00 Agnieszka Marszał / Redakcja

Prof. Piotr Domeracki. / Fot. Zdzisław Nawrat

W świecie, który celebruje życie i promuje wieczną młodość nie ma miejsca na rozmowy o śmierci. Tymczasem świadomość śmiertelności może nadać naszemu życiu sens. O życiu i śmierci rozmawialiśmy z filozofem i etykiem z UMK w Toruniu.

Za dwa dni Wszystkich Świętych. Te najbliższe dni to jeszcze czas porządkowania grobów, kupowanie kwiatów, zniczy. Będziemy w pośpiechu żyć sprawami doczesnymi. Ale już w sobotę, 1 listopada, zadumamy się nad sensem życia. Będziemy wspominać bliskich, którzy odeszli.



- Taka chwila zadumy, zdystansowania się do naszej codziennej krzątaniny, do nieustającej gonitwy, każdemu z nas jest bardzo potrzebna - mówi prof. Piotr Domeracki. - Pozwala nam uzmysłowić sobie, że wśród nas nie ma już tych, nad grobami których się pochylamy, a których warto wspomnieć. Druga kwestia jest już natury bardziej filozoficznej - dotyczy refleksji nad przemijaniem i śmiertelnością. Ten bliżej nieokreślony horyzont śmierci czekającej każdego z nas, wcale nie musi złowrogo na nas spozierać.



Prof. Piotr Domeracki nawiązał m.in. do rozmyślań Marka Aureliusza, który uważał, iż dobrze byłoby, gdyby człowiek swoje życie układał tak, jakby każdy kolejny dzień był jego dniem ostatnim. Odniesień do słynnych myślicieli było więcej. - Martin Heidegger całą swoją filozofię usytuował nieomal pod dyktando śmierci. Nie po to, aby nas nią przerażać, tylko po to, aby uzmysłowić nam, że człowiek może dzięki świadomości własnej skończoności, uzyskać lepszą jakość swojego życia - mówi toruński profesor filozofii. - Nie chodzi o to, aby srodze podchodzić do swoich spraw i usuwać wszystkie kwestie związane z zabawą i swawolą, ale, aby w życiu nie zabawić się na śmierć.



Zdaniem prof. Piotra Domerackiego śmierć ma wzbudzać w nas potrzebę zatrzymania się na moment refleksji, przemyślenia siebie jako człowieka, który nie tylko z życia ma czerpać, ale także temu życiu i osobom, które w nim funkcjonują, jakąś cząstkę pozostawić.



Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.





