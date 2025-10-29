To już pewne: w Bydgoszczy zacznie obowiązywać nocna prohibicja

2025-10-29, 14:42 Agata Raczek / Redakcja

Tak zdecydowali bydgoscy radni podczas trwającej sesji rady miasta. Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach będzie obowiązywać od godz. 23 do 6 rano.

Za takim rozwiązaniem głosował m.in. Jakub Mikołajczak, radny KO.



- Patrząc na pozytywne doświadczenia innych miast, które wprowadziły to wcześniej, zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie także w Bydgoszczy - mówi radny Mikołajczak. - Mam nadzieję, że to pobudzi nieco ruch u restauratorów, być może powstaną nowe miejsca spotkań, puby, które są bardzo potrzebne dla integracji społecznej.



Z kolei przeciwnym wprowadzeniu ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach jest Paweł Sieg, radny Nowej Nadziei.



- Analizowałem jak to wygląda w innych miastach - czy faktycznie jakieś statystyki potwierdzają wzrost bezpieczeństwa, gdy taka ustawa została wprowadzono w życie. I nic takiego nie znalazłem - mówi radni Sieg. - Tak naprawdę ta uchwała o nocnej prohibicji to nie jest troska o mieszkańców, tylko jest to kolejny krok w stronę nadmiernej kontroli i ograniczenia wolności dorosłych ludzi.



Nowy przepis może wejść w życie prawdopodobnie w połowie listopada.





