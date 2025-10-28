Nie rozstają się z jednośladami! Podsumowanie bydgoskiej akcji „Do pracy jadę rowerem”

2025-10-28, 14:46  Damian Klich/Redakcja
Urząd Miasta Bydgoszczy podsumował akcję „Do pracy jadę rowerem”/fot.: bydgoszcz.pl

Urząd Miasta Bydgoszczy podsumował akcję „Do pracy jadę rowerem”/fot.: bydgoszcz.pl

Ponad 3,5 tysiąca kilometrów w miesiąc przejechał na rowerze pan Wiesław Sypniewski i to tylko jeżdżąc do pracy i z powrotem. Zakończyła się trzecia edycja bydgoskiej akcji „Do pracy jadę rowerem”.

Był najlepszy wśród panów, reprezentował Miejskie Wodociągi, a wśród pań najlepsza była Monika Marach-Neuman ze Szpitala Biziela, która przejechała ponad 1700 kilometrów.

– Rywalizowały też firmy w czterech kategoriach – mówił Tomasz Dobrowolski z Urzędu Miasta Bydgoszczy.

– Jeżeli chodzi o najmniejszą kategorię, to pierwsze miejsce zajął Mobilny Serwis Rowerowy. W kategorii do 15 pracowników zajęła firma POL-ELEKTRA, w kategorii od 16 do 30 pracowników pierwsze miejsce zajęła firma WSSE w Bydgoszczy. W kategorii powyżej 30 pracowników zwyciężyło SPX Flow, która też miało najwięcej aktywnych pracowników – 46 rowerzystów – wymieniał Dobrowolski.

– Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z tych kategorii jest pakiet sponsorski wartości 10 tysięcy złotych, więc każda z tych firm, która zajęła pierwsze miejsca w swojej kategorii, będzie mogła umieścić swój logotyp na wszystkich materiałach reklamowych, promującą akcję „Do pracy jadę rowerem”. Oczywiście to były nagrody dla firm. Mamy również nagrody dla najlepszych rowerzystów – dodał.

Były to między innymi liczniki rowerowe, pompki, zestawy narzędzi, kominy i czapki. W tegorocznej akcji brało udział prawie 500 rowerzystów z terenu Metropolii Bydgoszcz.

O akcji mówił Tomasz Dobrowolski

