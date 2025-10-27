„Wampirka" Zosia pokaże się w pałacu w Ostromecku. Ma być prawie jak żywa!

2025-10-27, 13:51 Tatiana Adonis/Redakcja

„Wampirka" z Pnia ożyje. Do tej pory można było spojrzeć jej w oczy, teraz odkryje jeszcze więcej - w Ostromecku

„Wampirka" z Pnia ożyje. Do tej pory można było spojrzeć jej w oczy, teraz odkryje jeszcze więcej. Wkrótce postać XVII-wiecznej kobiety, którą z sierpem i kłódką pochowano w podbydgoskiej wsi zagości w Pałacach w Ostromecku.

Zainteresowani będę mogli spotkać się z Zosią, zgłębić jej historię oraz porozmawiać z naukowcami, którzy badali cmentarzysko w Pniu oraz szwedzkim ekspertem, Oscarem Nilssonem, rekonstruktorem Zosi.



- Chcemy Zosię pokazać w Pałacach w Ostromecku, bo to jest miejsce najbliższe tego terenu, gdzie została znaleziona - mówi Magdalena Zagrodzka z Toruńskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego Ewolucja. - Istnieją pewne przesłanki, które pozwalają nam sądzić, że coś łączy Zosię z Ostromeckiem.



Magdalena Zagrodzka dodaje, do tej pory można było spojrzeć Zosi w oczy a teraz...

- Teraz zobaczymy zupełnie inną Zosię, niż się wszyscy spodziewają. Zosia będzie jak żywa. Zadawano nam pytania, czy prezentowany publicznie wizerunek Zosi jest wizerunkiem komputerowym - otóż nie. Jest to rzeczywista rekonstrukcja ze sztucznej skóry, z prawdziwych włosów, ale jest pewna niespodzianka, pewna tajemnica, o której przybywając tutaj, do Ostromecka, będą mogli państwo się przekonać.



Magdalena Zagrodzka szczegółów nie chce zdradzać. Zapewnia jednak że w listopadzie warto pojawić się w Ostromecku, bo będzie to wyjątkowa rekonstrukcja, wyjątkowe miejsce atmosfera i czas.



To, co zobaczymy w Ostromecku będzie finałem pracy Oscara Nilssona i Anny Silverulv, specjalistki od tekstyliów z Muzeum Waza w Sztokholmie



Multimedialne wydarzenie „Tajemnicza dziewczyna z Pnia – ożywiona historia" 15 listopada w podbydgoskim Ostromecku. Szczegóły dotyczące biletów na stronie tamtejszego Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz Projektu Pień.



