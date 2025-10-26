Okradziono konta 80 mieszkańców regionu! Złodzieje użyli bankomatów m.in. na bydgoskim Błoniu i Wyżynach [aktualizacja]

2025-10-26, 19:14 Tatiana Adonis/PAP/Redakcja

Do kradzieży miało dość poprzez nakładki zakładane przez złodzieja na bankomacie. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Tatiana Adonis

Klienci Santander Bank Polska znaleźli się na celowniku przestępców. Złodzieje od soboty wykradali pieniądze z kont mieszkańców. Korzystali z różnych bankomatów na terenie kraju, między innymi w Bydgoszczy, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie oraz Łodzi. Sprawą zajmuje się policja, a bank zapewnia, że jego klienci nie stracą pieniędzy.

Proceder został zauważony w sobotę. Początkowo było 50 okradzionych klientów z Pomorza i Kujaw. Później liczba zgłoszeń zwiększyła się do 74. W poniedziałek po godz. 11:00 policja podała, że poszkodowanych jest już ponad 80 osób - najwięcej - ponad 70 z Bydgoszczy, pozostali są z Aleksandrowa, Nakła i Żnina.



Złodzieje wykradając pieniądze z kont mieszkańców korzystali z różnych bankomatów na terenie kraju - między innymi w Bydgoszczy. W naszym regionie większości zgłoszeń od poszkodowanych pochodzi właśnie z tego miasta.



- Na terenie Bydgoszczy najprawdopodobniej doszło do wypłat w dwóch urządzeniach. Są to bankomaty umiejscowione na osiedlu Wyżyny i na osiedlu Błonie - mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy kujawsko-pomorskiej Policji.

Dodaje, że prawdopodobnie złodzieje zamontowali na bankomatach specjalne nakładki, które pozwalają kopiować pasek magnetyczny i mogą podrobić kartę.



- Dlatego w tego typu przypadkach możemy oczywiście apelować o zwracanie uwagi na to, jak wygląda bankomat, ale bardzo ważne jest - a właściwie najważniejsze - zasłonięcie numeru, który wpisujemy na klawiaturze - podkreśla mł. ins. Monika Chlebicz.



