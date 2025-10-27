Na cmentarzach ruch - wielkie sprzątanie i dekorowanie grobów: „Póki nie ma tłumów"

2025-10-27, 07:54 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Na cmentarzach ruch. Trwa sprzątanie i dekorowanie grobów/fot. Natasza Trzebuchowska

Minął ostatni weekend przed dniami Wszystkich Świętych i Zadusznym, kiedy to nekropolie zapełnią się odwiedzającymi groby bliskich i blaskiem zniczy. Jednak na razie jeszcze trwa porządkowanie cmentarzy. Byliśmy na bydgoskim „Nowofarnym".

- Postanowiliśmy zrobić to trochę szybciej, żeby tak ze spokojną głową wszystko przygotować. Pogoda jest dosyć przyjemna, ludzi jest troszeczkę mniej, więc korzystam i porządkuję groby. Niech już będzie wszystko przygotowane wcześniej...



- Wygrabiłam groby tatusia, babci, rodzeństwa, ale jeszcze i tak przyjadę jeszcze w czwartek i w piątek. 1 listopada nie ma szans, żeby tutaj w ogóle zaparkować...



- Dlaczego teraz? Raz, że później będzie za dużo ludzi, dwa: mamy za dużo grobów do odwiedzenia, więc nie ma czasu. Sprzątanie grobu jednak trochę więcej czasu zajmuje, niż samo odwiedzanie cmentarza, więc lepiej to zrobić wcześniej...



- Zaczął się ruch i widać, że ludzie sprzątają już groby, przygotowują się do święta...



- Kupujemy znicze, świeże kwiaty, żeby później w tłumie tutaj nie przychodzić...



- Myślę że 1 listopada zacznie się tu wielki ruch...



Z odwiedzającymi cmentarz rozmawiała Natasza Trzebuchowska.



Ostatnie dni października to pracowity czas nie tylko dla osób dbających o groby swoich bliskich. Skoncentrowani na porządkach zapominamy o swoim bezpieczeństwie, a to sprzyja aktywności kieszonkowców. Jak co roku, policja apeluje o wzmożoną czujność na cmentarzach.