Są winni 27 milionów złotych. Nie płacili za zboże i rzepak. Szefowie Grupy „Ziarno" przed sądem

2025-10-23, 21:13 Michał Zaręba/Redakcja

Proces kierownictwa Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” z Cichoradza rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Toruniu/fot. Tygodnik Poradnik Rolniczy

Proces kierownictwa Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” z Cichoradza rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Pokrzywdzonych jest kilkuset rolników.

Jak ustalono w 2019 roku, Grupa zawierała umowy z rolnikami indywidualnymi i przedsiębiorstwami, na podstawie których kupowała od nich zboża i rzepak z odroczonym terminem płatności. Zobowiązania te nie zostały jednak uregulowane.





Postępowanie wykazało, że spółka nie posiadała zbóż, które to – na podstawie umów składu miała przechowywać. Suma zobowiązań wynosi około 27 milionów złotych. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżania przeciwko prezesowi Stefanowi K., dwóm członkom zarządu i prokurentowi spółki - tego ostatniego nie było w sądzie.



Na etapie śledztwa podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Powtórzyli to na sali rozpraw i odmówili składnia wyśnień. Nie odpowiadali też na pytania. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

