Nie płacili za zboże i rzepak. Są winni 27 milionów złotych. Szefowie grupy „Ziarno" przed sądem

2025-10-23, 21:13  Michał Zaręba/Redakcja
W 2023 roku, , rolnicy zebrali się przed Prokuraturą Okręgową w Toruniu. Pytali, na jakim etapie jest postępowanie w sprawie Grupy Producentów Rolnych „Ziarno" z Cichoradza/fot. archiwum

Proces kierownictwa Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” z Cichoradza rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Pokrzywdzonych jest kilkuset rolników.

Jak ustalono, w 2019 roku Grupa zawierała umowy z rolnikami indywidualnymi i przedsiębiorstwami, na podstawie których, kupowała od nich zboża i rzepak z odroczonym terminem płatności. Zobowiązania te nie zostały jednak uregulowane.

Postępowanie wykazało, że spółka nie posiadała zbóż, które to – na podstawie umów składu - miała przechowywać. Suma zobowiązań wynosi około 27 milionów złotych. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżania przeciwko prezesowi Stefanowi K., dwóm członkom zarządu i prokurentowi spółki.

Jak czytamy na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Toruniu, „Wobec podejrzanych stosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 100.000 zł wobec Stefana K. i po 50.000 zł w stosunku do Janusza P., Macieja A. i Bartosza M., zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Prokurator dokonał także zabezpieczeń majątkowych na nieruchomościach należących do podejrzanych poprzez ustanowienie dwóch hipotek przymusowych o łącznej wartości ponad 170.000 zł. Stefan K. był karany w roku 2022 za występek z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, pozostali oskarżeni nie byli karani. O winie i sprawstwie oskarżonych rozstrzygnie Sąd Okręgowy w Toruniu. Grozi im kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 15."

Cały akt oskarżenia jest dostępny: TUTAJ


