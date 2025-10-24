Inowrocławianie wspominali „Makabryczną Noc". Z rąk Niemców zginęło wtedy ponad 50 osób

2025-10-24, 07:00  Marcin Glapiak/Redakcja
Inowrocławianie wspominali „Makabryczną Noc". Z rąk Niemców zginęło wtedy ponad 50 osób/fot. www.sw.gov.pl

Inowrocławianie wspominali „Makabryczną Noc". Z rąk Niemców zginęło wtedy ponad 50 osób/fot. www.sw.gov.pl

W 86. rocznicę tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie obecnego Zakładu Karnego w Inowrocławiu, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz inowrocławianie oddali hołd ofiarom niemieckich zbrodni.

W Inowrocławiu, najkrwawsze wydarzenie z czasów II Wojny Światowej miało miejsce za murami obecnego Zakładu Karnego. W jedną noc z rąk hitlerowskich najeźdźców zginęło co najmniej 56 osób.
23 października minęła 86. rocznica zbrodni, nazywanej „Makabryczną Noc". Właśnie tego dnia wspominana jest tragiczna śmierć między innymi przedwojennego prezydenta Inowrocławia – Apolinarego Jankowskiego, jego zastępcy – Władysława Juengsta, wójta gminy Inowrocław-Zachód – Mieczysława Ekerta oraz licznych nauczycieli, ziemian, zasłużonych społeczników, działaczy polskich organizacji politycznych, gospodarczych i kulturalnych.

Uroczystość rozpoczęła się przy wschodnim murze inowrocławskiego więzienia.

- Ta zbrodnia przeszła do historii i nadal jest głośna. To, co się wydarzyło bardzo poruszyło ludzi. Dwaj pijani Niemcy - urzędnicy niemieccy i to z landratem na czele, prawnikiem z wykształcenia - dopuścili się zbrodni. Nawet na samych Niemcach zrobiło to straszne wrażenie, dlatego sprawcy zostali postawieni przed sądem wojskowym...

Z przedstawicielami rodzin zamordowanych i historykiem Edmundem Mikołajczakiem rozmawiał Marcin Glapiak. Więcej niżej, w jego relacji:

Inowrocław

Region

Przed trzema tysiącami lat grzebano tam ludzi. Archeologiczne znalezisko w powiecie świeckim

Przed trzema tysiącami lat grzebano tam ludzi. Archeologiczne znalezisko w powiecie świeckim

2025-10-24, 09:40
Wada szczepionki Błąd ludzki Ukryta choroba Rozmowa Dnia o śmierci dziecka z Gąsawy

Wada szczepionki? Błąd ludzki? Ukryta choroba? „Rozmowa Dnia" o śmierci dziecka z Gąsawy

2025-10-24, 09:00
Rzucali kamieniami w przejeżdżający pociąg. SOK-iści z Torunia złapali nietrzeźwych wandali

Rzucali kamieniami w przejeżdżający pociąg. SOK-iści z Torunia złapali nietrzeźwych wandali

2025-10-24, 08:30
Prezes WZL nr 2 po upadku drona w Inowrocławiu: Ustalamy przyczyny tego incydentu

Prezes WZL nr 2 po upadku drona w Inowrocławiu: Ustalamy przyczyny tego incydentu

2025-10-24, 08:12
Szkoleniowy dron należący do WZL spadł na teren Poczty Polskiej w Inowrocławiu [aktualizacja]

Szkoleniowy dron należący do WZL spadł na teren Poczty Polskiej w Inowrocławiu [aktualizacja]

2025-10-23, 22:03
Są winni 27 milionów złotych. Nie płacili za zboże i rzepak. Szefowie Grupy Ziarno przed sądem

Są winni 27 milionów złotych. Nie płacili za zboże i rzepak. Szefowie Grupy „Ziarno" przed sądem

2025-10-23, 21:13
Czy drapacz chmur wyrośnie na obszarze Natura 2000 Wojewoda podjął decyzję

Czy „drapacz chmur" wyrośnie na obszarze Natura 2000? Wojewoda podjął decyzję

2025-10-23, 20:40
Tir przewożący mięso przewrócił się na autostradzie A1 w miejscowości Kamionki Duże [zdjęcia]

Tir przewożący mięso przewrócił się na autostradzie A1 w miejscowości Kamionki Duże [zdjęcia]

2025-10-23, 20:12
Trampolina do sukcesów badawczych. Nowoczesne laboratorium w toruńskim liceum

Trampolina do sukcesów badawczych. Nowoczesne laboratorium w toruńskim liceum

2025-10-23, 20:00

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę