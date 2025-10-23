Czy „drapacz chmur" wyrośnie na obszarze Natura 2000? Wojewoda podjął decyzję

W pobliżu mostu gen. Zawackiej powstać ma 80-metrowy wieżowiec/fot. Stowarzyszenie Wolna Winnica, Facebook, archiwum
Wojewoda kujawsko pomorski nie uchylił zgody prezydenta Torunia, na realizację tej inwestycji. Społecznicy rozważają zaskarżenie tej decyzji. Od początku przekonują, że zagraża ona środowisku
Wojewoda Kujawsko-Pomorski w decyzji zwrócił uwagę, że większość zarzutów zawartych we wniosku Stowarzyszenia Wolna Winnica oraz Fundacji Zielone Kujawy dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast w niniejszym postępowaniu możliwe byłoby uwzględnienie jedynie zarzutów dotyczących niezgodności pozwolenia na budowę z ustaleniami decyzji środowiskowej i przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. W tym kontekście wszelkie zarzuty dotyczące nierzetelności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, jak również ewentualne nieprawidłowości postępowaniu zakończonym decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2.11.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach nie stanowią podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekt zabudowy nieopodal mostu gen. Zawackiej zakłada budowę wieżowca o wysokości 78 metrów i 25 kondygnacjach, a także dwóch mniejszych, sześciokondygnacyjnych budynków. Stowarzyszenie Wolna Winnica wystąpiło do wojewody kujawsko-pomorskiego o stwierdzenie nieważności decyzji ws. pozwolenia na budowę wieżowca na Winnicy na obszarze Natura 2000 (...).
Protestujący przeciwko budowie wieżowca wielokrotnie wzywali prezydenta Gulewskiego do negocjacji z właścicielem terenu, aby zamienić ten teren na inny miejski, żeby budowa nie odbywała się na obszarze Natura 2000. W ocenie włodarza miasta nie jest to jednak możliwe, a ewentualny brak zgody na budowę ze strony magistratu lub kolejna zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego narażałaby miasto na wielomilionowe odszkodowania.
Budynek na Winnicy ma być pierwszym w Toruniu „drapaczem chmur”.
