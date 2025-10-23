Czy „drapacz chmur" wyrośnie na obszarze Natura 2000? Wojewoda podjął decyzję

W pobliżu mostu gen. Zawackiej powstać ma 80-metrowy wieżowiec/fot. Stowarzyszenie Wolna Winnica, Facebook, archiwum

Wojewoda kujawsko pomorski nie uchylił zgody prezydenta Torunia, na realizację tej inwestycji. Społecznicy rozważają zaskarżenie tej decyzji. Od początku przekonują, że zagraża ona środowisku

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w decyzji zwrócił uwagę, że większość zarzutów zawartych we wniosku Stowarzyszenia Wolna Winnica oraz Fundacji Zielone Kujawy dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast w niniejszym postępowaniu możliwe byłoby uwzględnienie jedynie zarzutów dotyczących niezgodności pozwolenia na budowę z ustaleniami decyzji środowiskowej i przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska.

W tym kontekście wszelkie zarzuty dotyczące nierzetelności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, jak również ewentualne nieprawidłowości postępowaniu zakończonym decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2.11.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach nie stanowią podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę.





