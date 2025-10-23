Województwo dostanie pieniądze z „kryzysowej" puli. Na edukację, obronę cywilną, schrony

Obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego/fot. Michał Sztybel/Facebook
Rząd zagwarantował pieniądze na ochronę ludności w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych. Samorządy będą każdego roku występować o fundusze na szereg działań poprawiających bezpieczeństwo: od zakupu sprzętu, po zajęcia edukacyjne. Chodzi o trzy dziesiąte polskiego PKB.
- W naszym regionie do rozdania jest 239 milionów złotych - poinformował wojewoda Michał Sztybel.
Kujawsko-Pomorskie wprowadza program ochrony ludności i obrony cywilnej. Wojdwoda Michał Sztybel podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przedstawił informację kluczowe fakty z dziedziny obrony cywilnej:
205 mln zł – decyzje wydane dla samorządów na realizację zadań do końca 2025 roku
Ponad 200 podpisanych umów z samorządami
Najczęstsze zadania: wyposażenie magazynów, zakup agregatów, sprzętu dla PSP, budowa magazynów, dokumentacje miejsc schronienia
Pierwsze w Polsce szkolenia dla samorządowców wśród innych województw
Pierwsze w Polsce wśród innych województw porozumienia z organizacjami pozarządowymi, np. WOPR, ZHP, PCK, Caritas
98 kontroli schronów w województwie – 40% obiektów nadaje się do wykorzystania., będzie to zadanie stałe i realizowane wieloletnio
Przygotowujemy wojewódzki plan ewakuacji
Trwa kampania „Bezpieczne Kujawsko-Pomorskie”, polecam podręcznik bezpieczeństwa na stronie MSWiA
255 mln zł na ochronę ludności i obronę cywilną w 2026 roku w naszym województwie
Utworzenie Ochotniczego Korpusu Obrony Cywilnej – największe wyzwanie na 2026r.
Historyczne 0,3% PKB w budżecie państwa na ochronę ludności i obronę cywilną – co roku
W przyszłym roku woj. kujawsko-pomorskie na ochronę ludności i obronę cywilną otrzyma 255,3 mln zł. Zgodnie z zapisami ustawowymi na te cele corocznie będzie przeznaczanych 0,3 proc. PKB, a wraz z jego wzrostem zwiększać będzie się pula środków do podziału. Nabór wniosków na zdania w 2026 r. zostanie ogłoszony w grudniu 2025 r.
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki we współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w marcu przeprowadził szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla około 140 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W czerwcu przeszkolono ponad 220 osób zajmujących się tymi zagadnieniami. Przeszkolona zostanie też kadra urzędu wojewódzkiego.
W regionie na zlecenie samorządów straż pożarna i nadzór budowlany prowadzą kontrole schronów i miejsc schronienia. Dotychczas przekazano 197 zleceń, a skontrolowano 98 obiektów. Spośród skontrolowanych schronów i miejsc schronienia 40 proc. spełnia wymogi.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę