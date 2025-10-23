Kask obowiązkowy, prawo jazdy od 17 lat. O nowym prawie drogowym w „Rozmowie Dnia"

Dr. inż. Damian Iwanowicz z Katedry Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki Politechniki Bydgoskiej/fot. Magdalena Gill
Sejm przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Wśród zmian jest obowiązek noszenia kasku na hulajnodze do 16. roku życia i obowiązek dla 17-latków kierowania autem w obecności doświadczonego kierowcy. Rozmawialiśmy o tym z dr. inż. Damianem Iwanowiczem z Politechniki Bydgoskiej.
Prawo jazdy kat. B od 17. roku życia, obowiązek noszenia kasków przez użytkowników hulajnóg i rowerów do 16. roku życia i utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h, także poza terenem zabudowanym - to najważniejsze zmiany, jakie wprowadzi nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, uchwalona w zeszłym tygodniu przez Sejm. Nasz gość „Rozmowy Dnia" pozytywnie ocenia planowane zmiany.
Dodaje jednak, że nadal dużo jest do zrobienia w kwestii doszkalania kierowców. - Należałoby wprowadzić obowiązkowe szkolenia techniki doskonalenia jazdy dla wszystkich kierujących pojazdami, które odbywałyby się co jakiś czas - mówił dr. inż. Damian Iwanowicz. - To, co się dzieje na płytach poślizgowych i to, w jaki sposób adepci wychodzenia z poślizgu komentują to, co przed chwilą przeżyli daje poczucie, jak mało umiemy na drodze. A jesteśmy niestety w takich warunkach pogodowych - nawet dzisiaj - które mogą nas zaskoczyć za każdym zakrętem. (...)
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę