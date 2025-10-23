Kask obowiązkowy, prawo jazdy od 17 lat. O nowym prawie drogowym w „Rozmowie Dnia"

2025-10-23, 09:03  Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja
Dr. inż. Damian Iwanowicz z Katedry Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki Politechniki Bydgoskiej/fot. Magdalena Gill

Dr. inż. Damian Iwanowicz z Katedry Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki Politechniki Bydgoskiej/fot. Magdalena Gill

Sejm przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Wśród zmian jest obowiązek noszenia kasku na hulajnodze do 16. roku życia i obowiązek dla 17-latków kierowania autem w obecności doświadczonego kierowcy. Rozmawialiśmy o tym z dr. inż. Damianem Iwanowiczem z Politechniki Bydgoskiej.

Prawo jazdy kat. B od 17. roku życia, obowiązek noszenia kasków przez użytkowników hulajnóg i rowerów do 16. roku życia i utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h, także poza terenem zabudowanym - to najważniejsze zmiany, jakie wprowadzi nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, uchwalona w zeszłym tygodniu przez Sejm. Nasz gość „Rozmowy Dnia" pozytywnie ocenia planowane zmiany.

Dodaje jednak, że nadal dużo jest do zrobienia w kwestii doszkalania kierowców. - Należałoby wprowadzić obowiązkowe szkolenia techniki doskonalenia jazdy dla wszystkich kierujących pojazdami, które odbywałyby się co jakiś czas - mówił dr. inż. Damian Iwanowicz. - To, co się dzieje na płytach poślizgowych i to, w jaki sposób adepci wychodzenia z poślizgu komentują to, co przed chwilą przeżyli daje poczucie, jak mało umiemy na drodze. A jesteśmy niestety w takich warunkach pogodowych - nawet dzisiaj - które mogą nas zaskoczyć za każdym zakrętem. (...)

Cała „Rozmowa Dnia" poniżej.
INNE ROZMOWY DNIA

PR PiK - Rozmowa Dnia - Damian Iwanowicz

Bydgoszcz
Dr. inż. Damian Iwanowicz z Katedry Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki Politechniki Bydgoskiej/fot. Magdalena Gill

Region

Przed sądem mówił, że podpalił garaż dla żartu. Początek procesu po śmierci 50-latka

Przed sądem mówił, że podpalił garaż dla żartu. Początek procesu po śmierci 50-latka

2025-10-23, 12:07
Niesłuchani, ignorowani, samotni w domu. Policjanci i eksperci rozmawiali z uczniami o używkach

Niesłuchani, ignorowani, samotni w domu. Policjanci i eksperci rozmawiali z uczniami o używkach

2025-10-23, 10:14
Kurs pilotowania dronów w szkole we Włocławku. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli

Kurs pilotowania dronów w szkole we Włocławku. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli

2025-10-23, 07:55
Z hali z trampolinami niewiele zostało. Pożar we Włocławku opanowany [zdjęcia]

Z hali z trampolinami niewiele zostało. Pożar we Włocławku opanowany [zdjęcia]

2025-10-23, 06:41
Z uczelnią związany od lat 70. Prof. Józef Gawlik doktorem honoris causa Politechniki Bydgoskiej

Z uczelnią związany od lat 70. Prof. Józef Gawlik doktorem honoris causa Politechniki Bydgoskiej

2025-10-22, 21:25
Protest na Górzyskowie. Przy ulicy Potockiego nie wolno się zatrzymywać ani parkować

Protest na Górzyskowie. Przy ulicy Potockiego nie wolno się zatrzymywać ani parkować

2025-10-22, 20:00
Darmowe badania dla młodych kobiet we Włocławku. W szpitalu można wykonać USG piersi

Darmowe badania dla młodych kobiet we Włocławku. W szpitalu można wykonać USG piersi

2025-10-22, 19:12
W czwartek na tory stolicy wyjedzie Świętomarciński Tramwaj Rogalowy. Na trasie także Bydgoszcz

W czwartek na tory stolicy wyjedzie Świętomarciński Tramwaj Rogalowy. Na trasie także Bydgoszcz

2025-10-22, 18:30
Dokonaliśmy rzeczy niemożliwych. Miasto Toruń zaczyna przebudowę ulicy Olsztyńskiej

„Dokonaliśmy rzeczy niemożliwych". Miasto Toruń zaczyna przebudowę ulicy Olsztyńskiej

2025-10-22, 17:42

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę