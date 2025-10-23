Kask obowiązkowy, prawo jazdy od 17 lat. O nowym prawie drogowym w „Rozmowie Dnia"

2025-10-23, 09:03 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Dr. inż. Damian Iwanowicz z Katedry Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki Politechniki Bydgoskiej/fot. Magdalena Gill

Sejm przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Wśród zmian jest obowiązek noszenia kasku na hulajnodze do 16. roku życia i obowiązek dla 17-latków kierowania autem w obecności doświadczonego kierowcy. Rozmawialiśmy o tym z dr. inż. Damianem Iwanowiczem z Politechniki Bydgoskiej.

Prawo jazdy kat. B od 17. roku życia, obowiązek noszenia kasków przez użytkowników hulajnóg i rowerów do 16. roku życia i utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h, także poza terenem zabudowanym - to najważniejsze zmiany, jakie wprowadzi nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, uchwalona w zeszłym tygodniu przez Sejm. Nasz gość „Rozmowy Dnia" pozytywnie ocenia planowane zmiany.



Dodaje jednak, że nadal dużo jest do zrobienia w kwestii doszkalania kierowców. - Należałoby wprowadzić obowiązkowe szkolenia techniki doskonalenia jazdy dla wszystkich kierujących pojazdami, które odbywałyby się co jakiś czas - mówił dr. inż. Damian Iwanowicz. - To, co się dzieje na płytach poślizgowych i to, w jaki sposób adepci wychodzenia z poślizgu komentują to, co przed chwilą przeżyli daje poczucie, jak mało umiemy na drodze. A jesteśmy niestety w takich warunkach pogodowych - nawet dzisiaj - które mogą nas zaskoczyć za każdym zakrętem. (...)



Cała „Rozmowa Dnia" poniżej.

