Zderzenie osobówki, lawety i ciągnika na krajowej „15", w powiecie wąbrzeskim [zdjęcia]

2025-10-22, 16:02 Agata Raczek/Redakcja

Zderzenie trzech pojazdów w Wielkim Pułkowie/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Droga krajowa nr 15 w Wielkim Pułkowie była przez kilka godzin zablokowana. Zderzyły się tam trzy pojazdy. Jedna osoba została zabrana do szpitala.

Są wstępne ustalenia policji w sprawie kolizji w Wielkim Pułkowie (w powiecie wąbrzeskim). W środę po południu czołowo zderzyła się tam osobówka z autolawetą. Jedna osoba została ranna. Funkcjonariusze ustalili przebieg tego zdarzenia:



- W miejscowości Wielkie Pułkowo na krajowej „15", 40-letni mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego kierujący osobowym peugeotem, nie zachował należytej ostrożności podczas wyprzedzania ciągnika rolniczego z dwiema przyczepami. Doprowadził do czołowego zdarzenia z jadącą z przeciwka autolawetą. Poszkodowany kierowca peugeota został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy kierujący byli trzeźwi - przekazał st. asp. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.



W wyniku kolizji uszkodzona została też jedna z przyczep ciągnika. Droga jest już przejezdna.