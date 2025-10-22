„Dokonaliśmy rzeczy niemożliwych". Miasto Toruń zaczyna przebudowę ulicy Olsztyńskiej

Miasto Toruń podpisało umowę na przebudowę ulicy Olsztyńskiej, trasy wylotowej z miasta w kierunku województwa warmińsko-mazurskiego/fot. Michał Zaręba
Miasto Toruń podpisało umowę na przebudowę ulicy Olsztyńskiej, trasy wylotowej z miasta w kierunku województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycja warta 103 miliony złotych, ma kluczowe znaczenie dla układu komunikacyjnego miasta i regionu. Ponad połowę kosztów pokryje dotacja z budżetu państwa.
Dokument sygnowali przedstawiciele firmy wykonawczej Balzola Polska oraz miasta.
Prezydent Torunia Paweł Gulewski podkreślił, że inwestycja była jednym z jego głównych zobowiązań wyborczych z kampanii prezydenckiej w 2024 roku.
– Nie ja, ale my dokonaliśmy rzeczy niemożliwych. Mówiliśmy, że na poważnie zajmiemy się przebudową ulicy Olsztyńskiej i doprowadziliśmy do podpisania tej umowy. Mam nadzieję, że realizacja nie potrwa dłużej niż 30 miesięcy – powiedział prezydent Gulewski.
Dodał, że nie będzie to łatwy okres dla kierowców, ale w jego ocenie realizacja tej inwestycji – wyczekiwanej w mieście od lat – po zakończeniu budowy zniweluje wszelkie trudy przebudowy.
Inwestycja pochłonie 104 mln zł. Dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa wyniesie 53 mln zł. Miasto otrzymało także pożyczkę z BGK w wysokości 51,4 mln zł na cele zielonej transformacji, bo trasa ma zawierać w sobie wiele elementów ekologicznych.
Jak zaznaczył wiceszef Kancelarii Premiera Grzegorz Karpiński, dofinansowanie z budżetu państwa, które otrzymało miasto, jest rekordowe.
Starosta toruński Mirosław Graczyk wskazał na znaczenie projektu w kontekście regionalnym. – Udało się dopiąć bardzo ważnej inwestycji dla całego województwa. Układ drogowy to kręgosłup życia gospodarczego i społecznego – stwierdził.
Ulicą Olsztyńską przejeżdża ok. 23 tysiące pojazdów na dobę. Przebudowa odcinka ok. dwóch kilometrów ma poprawić m.in. dojazd do autostrady A1.
