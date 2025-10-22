"Bydgłaszcz" - nowa kolekcja gadżetów, które symbole Bydgoszczy łączą z kocią tematyką [zdjęcia]

2025-10-22, 10:58  Damian Klich / Redakcja
„Bydgłaszcz" - tak prezentują się nowe bydgoskie gadżety. / Fot. Damian Klich

„Bydgłaszcz" - tak prezentują się nowe bydgoskie gadżety. / Fot. Damian Klich

Kolekcja sprzedawana jest sklepie charytatywnym Stowarzyszenia Stukot. Wszystko co uda się zarobić, trafia na cele statutowe tej organizacji.

- Chcieliśmy jeszcze bardziej zidentyfikować się z miastem, na którego terenie działamy - mówi Iga Giedo ze Stowarzyszenia Stukot. - Na naszych grafikach można znaleźć Operę Nova, Trzy Grację, Przechodzącego przez Rzekę, Łuczniczkę, a także spichrze. Te symbole pojawiają się także na kubkach, torbach, magnesach na lodówkę.

Wszystko, co uda się zarobić, trafia na cele statutowe bydgoskiego stowarzyszenia, czyli przede wszystkim na opiekę nad kotami żyjącymi na wolności w Bydgoszczy.

- Chodzi o wszystkie koty, które żyją sobie między blokowiskami czy kamienicami. Zdarza się, że w takim stadzie jeden z nich jest chory. Wyłapujemy go, leczymy i bardzo często wraca on potem na swoje miejsce - opowiada Iga Giedo. - Zajmujemy się także kastracjami. W zeszłym roku udało nam się wykastrować ponad 500 kotów.

Stowarzyszenie Stukot otacza bydgoskie koty opieką także zimą. A latem nierzadko przyjmuje kocięta od bezdomnych kocic, które zginęły lub porzuciły swoje dzieci.

  • Sklep charytatywny działa przy ulicy Długiej 10 w Bydgoszczy.

Mówi Iga Giedo ze Stowarzyszenia Stukot,

Bydgoszcz
„Bydgłaszcz" - tak prezentują się nowe bydgoskie gadżety. / Fot. Damian Klich „Bydgłaszcz" - tak prezentują się nowe bydgoskie gadżety. / Fot. Damian Klich „Bydgłaszcz" - tak prezentują się nowe bydgoskie gadżety. / Fot. Damian Klich

Region

Pomagają osobom bezdomnym przetrwać zimę. Społecznicy z Serca Torunia chcą zakupić 10 nowych iglo

Pomagają osobom bezdomnym przetrwać zimę. Społecznicy z Serca Torunia chcą zakupić 10 nowych iglo

2025-10-22, 12:00
To już pewne Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Grudziądzu nie zostanie zlikwidowany

To już pewne! Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Grudziądzu nie zostanie zlikwidowany

2025-10-22, 09:55
Dr Sławomir C. Biedrzycki: Chciałbym, aby nieprzyjmowanie substancji psychoaktywnych stało się modne

Dr Sławomir C. Biedrzycki: Chciałbym, aby nieprzyjmowanie substancji psychoaktywnych stało się modne

2025-10-22, 09:04
Profesor Aldona Jankowska (CM UMK) stanęła na czele polskie stacji PAN w Paryżu

Profesor Aldona Jankowska (CM UMK) stanęła na czele polskie stacji PAN w Paryżu

2025-10-22, 08:02
Zysk się liczy, ale to człowiek jest na pierwszym miejscu. O ekonomii społecznej w Toruniu

Zysk się liczy, ale to człowiek jest na pierwszym miejscu. O ekonomii społecznej w Toruniu

2025-10-22, 07:00
Branża budowlana: problemy i wyzwania. Narada inspektorów w Bydgoszczy

Branża budowlana: problemy i wyzwania. Narada inspektorów w Bydgoszczy

2025-10-21, 20:45
Mniej bójek na ulicach i na SOR-ach. Partia Razem chce zakazu sprzedaży alkoholu w nocy

Mniej bójek na ulicach i na SOR-ach. Partia Razem chce zakazu sprzedaży alkoholu w nocy

2025-10-21, 20:17
Sto lat temu zmienili nazwę. Dąbrowa Chełmińska odpaliła kapsułę czasu [zdjęcia, wideo]

Sto lat temu zmienili nazwę. Dąbrowa Chełmińska „odpaliła" kapsułę czasu [zdjęcia, wideo]

2025-10-21, 19:20
Groźny Libijczyk zatrzymany we Włocławku. Straż Graniczna czekała na niego pod więzieniem

Groźny Libijczyk zatrzymany we Włocławku. Straż Graniczna czekała na niego pod więzieniem

2025-10-21, 18:30

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę