Sto lat temu zmienili nazwę. Dąbrowa Chełmińska „odpaliła" kapsułę czasu [zdjęcia, wideo]

2025-10-21, 19:20  Monika Siwak/Redakcja
Nazwa wsi Dąbrowa Chełmińska ma już sto lat. Z tej okazji mieszkańcy przygotowali kapsułę czasu dla potomnych/fot. Monika Siwak

Nazwa wsi Dąbrowa Chełmińska ma już sto lat. Z tej okazji mieszkańcy przygotowali kapsułę czasu dla potomnych. List, zdjęcia i pamiątkowe przedmioty zostały zakopane przy nowej ulicy Targowej.

Wójt Radosław Ciechacki przypomina, jak wcześniej nazywała się ta miejscowość:

- Dąbrówka pod Unisławiem. Sto lat temu mieszkańcy naszej miejscowości poczuli się troszeczkę bardziej wyswobodzeni i już nie chcieli być „pod kimś", a tym bardziej pod Unisławiem, który jako wieś także bardzo mocno się rozrastał. Jako że jesteśmy na ziemi chełmińskiej, padła taka propozycja, żeby zmienić nazwę tej miejscowości i dodać właśnie człon „chełmińska", czyli żeby nas lokalizowało tutaj, w zakolu dolnej Wisły. Nasza miejscowość się zmieniła, jest prawie o 500 procent więcej mieszkańców. Mam nadzieję, że za 100 lat będzie tu jeszcze więcej mieszkańców, że będzie więcej dróg, nowe osiedla. Liczymy na nowych mieszkańców i zapraszamy serdecznie do gminy Dąbrowa Chełmińska - mówił wójt.

- Do kapsuły włożyliśmy list - przesłanie do mieszkańców przyszłości, a w nim zamieściliśmy wiadomości o tym, jak się spotykamy, jak się integrujemy - mówi Zdzisława Zembrzuska, sołtyska Dąbrowy Chełmińskiej. - Piszemy o rozpoczęciu obchodów święta dębu. Podpisało się pod tym listem około 100 osób. Do kapsuły włożyliśmy także aktualne zdjęcia z naszej miejscowości, gazetę, ulotkę z gminy, pieniądze, telefon, rękodzieło - słowem wszystko, co dla nas było ważne na ten moment. Ciężko było to wszystko upchnąć.

Mieszkańcy Dąbrowy chcieliby, żeby kapsułę odkopano najszybciej za sto lat....

Obok pamiątkowego kamienia i zakopanej kapsuły posadzono dąb.

wideo: Monika Siwak

