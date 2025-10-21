Po śmierci niemowlęcia NZOZ w Gąsawie wydał oświadczenie: „Nie jest znana przyczyna zgonu dziecka"

Sześciomiesięczne dziecko było leczone w szpitalu w Żninie, późnej w Bydgoszczy, ale nie udało się go uratować. Prokuratura bada wątek szczepionki podanej wcześniej chłopczykowi właśnie w placówce medycznej w Gąsawie/fot. Pixabay
Przychodnia w Gąsawie odniosła się do informacji przekazywanej od poniedziałku przez media. Chodzi o śmierć sześciomiesięcznego dziecka. Prokuratura bada wątek szczepionki podanej wcześniej chłopczykowi właśnie w placówce medycznej w Gąsawie.
Niemowlę zostało zaszczepione pod koniec września, a 9 października zmarło. Gdy się okazało, że szczepionka była przeterminowana, żniński inspektor sanitarny złożył zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura w Żninie wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dziecka, po podaniu mu drugiej dawki z serii szczepień obowiązkowych. Niżej oświadczenie NZOZ Gąsawa:
„W imieniu NZOZ w Gąsawie z ubolewaniem przyjmujemy informację o śmierci 6-miesięcznego pacjenta, zapisanego do lekarza rodzinnego w naszej placówce. Wyrażamy głębokie współczucie rodzinie dziecka.
Równocześnie pragniemy podkreślić, że w chwili obecnej nie jest znana przyczyna zgonu dziecka. W związku z tym pojawiające się w przestrzeni publicznej sugestie, że doszło do niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP), mają charakter spekulacji. Zgodnie z wiedzą medyczną, NOP może być stwierdzony dopiero po wykluczeniu innych możliwych przyczyn zgonu. Na tym etapie nie został stwierdzony związek pomiędzy wykonanymi u nas szczepieniami a zgonem dziecka.
Zwracamy również uwagę, że procedura kwalifikacji i przeprowadzania szczepień w naszej placówce odbywa się zgodnie z obowiązującymi standardami. Każde dziecko przed szczepieniem jest badane przez lekarza, który dokonuje kwalifikacji do szczepienia. Samo szczepienie wykonywane jest zaś przez pielęgniarkę poprzez podanie szczepionki doustnie albo domięśniowo.
Placówka w pełni współpracuje z organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, przekazując wszelkie niezbędne informacje i dokumentację. Do czasu zakończenia tego postępowania nie będziemy komentować szczegółów sprawy.
Zależy nam na pełnym i rzetelnym wyjaśnieniu tej tragedii, a także na zapewnieniu pacjentów, że bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych są dla nas najwyższym priorytetem."
