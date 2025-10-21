Po śmierci niemowlęcia NZOZ w Gąsawie wydał oświadczenie: „Nie jest znana przyczyna zgonu dziecka"

2025-10-21, 15:51 Marcin Glapiak/Redakcja

Sześciomiesięczne dziecko było leczone w szpitalu w Żninie, późnej w Bydgoszczy, ale nie udało się go uratować. Prokuratura bada wątek szczepionki podanej wcześniej chłopczykowi właśnie w placówce medycznej w Gąsawie/fot. Pixabay

Przychodnia w Gąsawie odniosła się do informacji przekazywanej od poniedziałku przez media. Chodzi o śmierć sześciomiesięcznego dziecka. Prokuratura bada wątek szczepionki podanej wcześniej chłopczykowi właśnie w placówce medycznej w Gąsawie.

Niemowlę zostało zaszczepione pod koniec września, a 9 października zmarło. Gdy się okazało, że szczepionka była przeterminowana, żniński inspektor sanitarny złożył zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura w Żninie wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dziecka, po podaniu mu drugiej dawki z serii szczepień obowiązkowych. Niżej oświadczenie NZOZ Gąsawa: