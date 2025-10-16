Zderzenie samochodu i maszyny rolniczej na „dziesiątce" w Sadkach. Jedna osoba ranna [aktualizacja]

2025-10-16, 12:42 Damian Klich

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej

Groźny wypadek w Sadkach koło Nakła. Na drodze krajowej numer 10 zderzył się samochód osobowy z maszyną rolniczą.

Jedna osoba jest ranna. Droga jest zablokowana. Wyznaczony jest objazd w kierunku Warszawy - przez Sadki, Samostrzel, Śmielin, a w kierunku Szczecina - przez Dębowo i Łobżenicę.



Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej.



Aktualizacja: O godz. 14:10 zakończyły się prace na DK 10 w Sadkach.