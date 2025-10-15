Napad na lombard w Chełmży. Policjanci zatrzymali 30-latka. Grozi mu do 20 lat więzienia

2025-10-15, 14:06 Michał Zaręba/Redakcja

Policjanci z Chełmży zatrzymali sprawcę napadu na lombard. 30-latek jest dobrze znany funkcjonariuszom/fot.: KMP Toruń

Policjanci zatrzymali 30-letniego sprawcę napadu na lombard w Chełmży. Do ataku doszło we wtorek (14 października) przed południem.

– Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który próbował rozbić witrynę w lombardzie w Chełmży kijem bejsbolowym. Groził pracownikowi, próbując okraść to miejsce, a następnie uciekł. Dyżurny natychmiast skierował tam funkcjonariuszy. Mundurowi na miejscu zapoznali się z nagraniem z kamer monitoringu i rozpoznali znanego im z wielu wcześniejszych interwencji 30-letniego mieszkańca Chełmży – mówiła asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.



– W ciągu kilkudziesięciu minut policjanci namierzyli i zatrzymali mężczyznę. Ustalili również, że spowodował zniszczenia w lombardzie, które wstępnie wyceniono na pięć tysięcy złotych. Za usiłowanie rozboju i zniszczenie mienia grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany jest wielokrotnym recydywistą, w związku z czym kara może zostać zwiększona o połowę – dodała.



– Podejrzany usłyszał zarzuty. Został doprowadzony przez policjantów do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Za usiłowanie rozwoju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia i zniszczenie mienia grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany jest wielokrotnym recydywistą, co może wpłynąć na ostateczny wymiar kary – podkreśliła Bocian.