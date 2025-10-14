Zapuścili korzenie na działce i czują się jak u siebie: „Za bardzo". Sąsiedzki spór w Chełmnie

2025-10-14, 07:55  Marcin Doliński/Redakcja
Co się dzieje na terenie Ogrodów Działkowych im. 1 Maja w Chełmnie? Część działkowców skarży się na dzikich lokatorów, którzy mieszkają tam przez cały rok/fot. Marcin Doliński

Co się dzieje na terenie Ogrodów Działkowych im. 1 Maja w Chełmnie? Część działkowców skarży się na dzikich lokatorów, którzy mieszkają tam przez cały rok/fot. Marcin Doliński

Co się dzieje na terenie Ogrodów Działkowych im. 1 Maja w Chełmnie? Część działkowców skarży się na dzikich lokatorów, którzy mieszkają tam przez cały rok. Jak mówią bywalcy sezonowi: „robi się niebezpiecznie". Z działkowcami spotkał się reporter PR PiK, Marcin Doliński.

- Ci, którzy mieszkają na działkach na stałe, zaczynają nam stawiać warunki i nam dyktować. Psy, wyzwiska, ubliżanie, niszczenie alejek. Mieszkają po pięć osób w domku, niby twierdzą, że oni tu są od lat, że im się należy. Nieprawda, nie wszystko im się należy. Najgorzej jest ze śmieciami. Tragedia. Grożą, że wybiją zęby, że podpalą, jak tylko im się zwraca uwagę - to głos zaniepokojonych działkowców.

- To jest to teren miejski, ale we władaniu działkowców, więc jeżeli tam jest taki bałagan, no to działkowcy muszą zadbać o to sami - mówi Mariusz Kędzierski, burmistrz Chełmna. - My robimy wszystko, żeby ludzi z tych działek, mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć do miasta. I takie ruchy z naszej strony są robione praktycznie co chwilę. Proponujemy ludziom z działek mieszkania miejskie, ale nie wszyscy chcą...

Masz reporter Marcin Doliński próbował się skontaktować z zarządem lokalnym ogrodu działkowego i okręgowym zarządem w Toruniu. Do tematu będziemy wracać.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

Chełmno

Region

Dobry nauczyciel nie wymusza i rozumie dziecko. Jak wspierać ucznia w szkole [Rozmowa Dnia]

„Dobry nauczyciel nie wymusza i rozumie dziecko”. Jak wspierać ucznia w szkole? [Rozmowa Dnia]

2025-10-14, 09:04
Bogdan przemierza Afrykę Wdecki Park Krajobrazowy śledzi wędrówkę bociana

Bogdan przemierza Afrykę! Wdecki Park Krajobrazowy śledzi wędrówkę bociana

2025-10-14, 08:41
Przemoc można pokonać wspólnym działaniem wielu służb. Toruń zaczyna ważny projekt

Przemoc można pokonać wspólnym działaniem wielu służb. Toruń zaczyna ważny projekt

2025-10-14, 07:00
Włocławek zapowiada wielkie zmiany w centrum miasta. Mniej samochodów, więcej zieleni

Włocławek zapowiada wielkie zmiany w centrum miasta. Mniej samochodów, więcej zieleni

2025-10-13, 19:51
Sport przez całą dobę na bydgoskim UKW: ergometry, siatkówka, judo

Sport przez całą dobę na bydgoskim UKW: ergometry, siatkówka, judo

2025-10-13, 19:02
Lekcje empatii i ekonomii od przedszkola. Projekt dla kujawsko-pomorskich placówek

Lekcje empatii i ekonomii od przedszkola. Projekt dla kujawsko-pomorskich placówek

2025-10-13, 17:49
Minister sportu w Żninie: Każdy orlik, który będzie wymagał remontu, dostanie wsparcie

Minister sportu w Żninie: „Każdy orlik, który będzie wymagał remontu, dostanie wsparcie"

2025-10-13, 17:00
Słynny spór o mur w bydgoskim sądzie. W regionie rozpoczął się Tydzień Mediacji [program]

Słynny spór o mur w bydgoskim sądzie. W regionie rozpoczął się Tydzień Mediacji [program]

2025-10-13, 16:29
Wakacje wysokiego ryzyka. W Bydgoszczy odbędzie się konferencja o egzotycznych chorobach

Wakacje wysokiego ryzyka. W Bydgoszczy odbędzie się konferencja o egzotycznych chorobach

2025-10-13, 14:50

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę