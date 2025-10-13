Minister sportu w Żninie: „Każdy orlik, który będzie wymagał remontu, dostanie wsparcie"

2025-10-13, 17:00 Wiktor Sobociński/Redakcja

400 tysięcy złotych otrzyma Żnin na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko”. Decyzję o dofinansowaniu przekazał osobiście minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki - w dresie - podczas konferencji prasowej zorganizowanej na orliku przy Szkole Podstawowej nr 2/fot. Wiktor Sobociński

400 tysięcy złotych otrzyma Żnin na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko”. Decyzję o dofinansowaniu przekazał osobiście minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, podczas konferencji prasowej zorganizowanej na orliku przy Szkole Podstawowej nr 2.

- Każdy orlik w Polsce, który będzie potrzebował remontu, dostanie na to wsparcie - mówił minister Jakub Rutnicki. - Będziemy remontowanej części obiektu powstaną dodatkowe nowe przestrzenie: bieżnia lekkoatletyczna i skocznia w dal. Na ręce pana burmistrza składam decyzję przyznającą 400 tys. zł dofinansowania.



- Mamy na terenie miasta trzy orliki, otrzymaliśmy już dofinansowanie w kwocie ponad 600 tys. zł, na modernizacje dwóch obiektów - mówi Łukasz Kwiatkowski, burmistrz Żnina.

- Dzisiejsze wsparcie jest także bardzo ważne. Do orlika nr 2 w Żninie będzie dobudowana skocznia w dal będzie, bieżnia. Myślę, że bez tak wysokiego wsparcia nie byłoby tej inwestycji. Jeszcze raz pięknie dziękuję.



Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki odwiedził w poniedziałek także Pakość i Nakło nad Notecią. Łączna wartość przekazanych przez niego decyzji o dofinansowaniu obiektów sportowych w regionie wyniosła 2 miliony złotych.