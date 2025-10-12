Celebrują życie, towarzysząc w cierpieniu. Znów zabrzmiały „Głosy dla Hospicjum"

2025-10-12, 16:40 Monika Siwak/Redakcja

W foyer Filharmonii można było kupić biżuterię czy dzieła sztuki ze sklepów charytatywnych Stowarzyszenia Sue Ryder/fot. Monika Siwak

Najpiękniejsze polskie piosenki z ostatnich dekad XX wieku, m.in utwory Zbigniewa Wodeckiego i Zdzisławy Sośnickiej zabrzmiały podczas koncertu „Głosy dla Hospicjum" w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

- Celebrujemy życie - mówi prezes Stowarzyszenia im. Sue Ryder Krzysztof Strzelecki.

- Mówimy o potrzebach ludzi cierpiących, o osobach, które są na ostatnim etapie swojego życia. Jesteśmy z tymi osobami, z ich rodzinami, o nich myślimy. Dziękujemy także personelowi medycznemu: lekarzom, pielęgniarkom, wolontariuszom, terapeutom wszelkiego rodzaju, zaangażowanym swoją ciężką, cichą pracą w działalność hospicjum.



Koncert odbywał się po raz dwudziesty czwarty - z okazji Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej i był podziękowaniem za wspólne bycie przy ciężko chorych dorosłych i dzieciach. Wystąpili Judyta Wenda i Kuba Jurzyk. Koncert



W czasie koncertu zaplanowano loterię, z której dochód trafi m.in. na rehabilitację chorych.

W foyer Filharmonii można było kupić biżuterię czy dzieła sztuki ze sklepów charytatywnych Stowarzyszenia Sue Ryder.