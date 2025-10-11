Festiwal Roślin przez cały weekend w Bydgoszczy. Będzie tam również Polskie Radio PiK

2025-10-11, 10:54  Małgorzata Burchardt/Redakcja
Festiwal Roślin po raz kolejny zawita do Bydgoszczy/fot. Archiwum

Festiwal Roślin po raz kolejny zawita do Bydgoszczy/fot. Archiwum

Największe roślinne wydarzenie w Polsce znów zawitało do Bydgoszczy. Festiwal przez cały weekend potrwa w Moderator Arenie. W sobotę (11 października) Małgorzata Burchardt poprowadzi stamtąd audycję „Raz na zielono".

- Po letnim odpoczynku jeszcze większy wybór i nowe gatunki - zapewniają organizatorzy. W ofercie znajdą się rośliny domowe i ogrodowe oraz kolekcjonerskie perełki, a do tego modne doniczki, porządne podłoża, eko nawozy i wszystko, czego „zielone serce” może zapragnąć.

Będziemy relacjonować to wyjątkowe wydarzenie na naszej antenie w sobotniej audycji „Raz na zielono" i oczywiście odpowiadać na pytania Słuchaczy. Tradycyjnie będzie można do nas zadzwonić (tel. 52 345 50 90). Nasi eksperci będą też do dyspozycji Państwa na miejscu, czyli w Moderator Arenie przy ulicy Toruńskiej (obok hali Łuczniczka). Startujemy jak zwykle po godzinie 12.00.

Festiwal Roślin potrwa w Moderator Arenie w sobotę od 8.00 do 20.00 i w niedzielę od 10.00 do 18.00.

Bydgoszcz

Region

Łukasz K. trafi na obserwację psychiatryczną. Po zabójstwie bezdomnego w Myślęcinku

Łukasz K. trafi na obserwację psychiatryczną. Po zabójstwie bezdomnego w Myślęcinku

2025-10-11, 09:25
Trzy szkoły w Kujawsko-Pomorskiem dostały po 20 tysięcy złotych na realizację swoich ekologicznych projektów

Trzy szkoły w Kujawsko-Pomorskiem dostały po 20 tysięcy złotych na realizację swoich ekologicznych projektów

2025-10-10, 21:30
Nadchodzi srebrna fala. Dwie imprezy dla seniorów w Kujawsko-Pomorskiem

„Nadchodzi srebrna fala". Dwie imprezy dla seniorów w Kujawsko-Pomorskiem

2025-10-10, 21:03
Nauczyciele z regionu nagrodzeni. W swojej pracy wychodzą przed szereg: z wiedzą i z sercem

Nauczyciele z regionu nagrodzeni. W swojej pracy wychodzą przed szereg: z wiedzą i z sercem

2025-10-10, 20:15
Oto on Znamy laureata konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2025. Wiemy jak głosowano [wyniki]

Oto on! Znamy laureata konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2025. Wiemy jak głosowano [wyniki]

2025-10-10, 19:09
Unijne miliardy na inwestycje w Kujawsko-Pomorskiem. Na co pójdą kolejne pieniądze

Unijne miliardy na inwestycje w Kujawsko-Pomorskiem. Na co pójdą kolejne pieniądze?

2025-10-10, 18:25
Toruńscy członkowie Partii Razem apeluje do innych posłów, aby przeznaczali pieniądze na naukę

Toruńscy członkowie Partii Razem apeluje do innych posłów, aby przeznaczali pieniądze na naukę

2025-10-10, 17:23
Znasz tego mężczyznę Jest poszukiwany przez policję w związku z kradzieżą perfum za 2500 zł [wideo]

Znasz tego mężczyznę? Jest poszukiwany przez policję w związku z kradzieżą perfum za 2500 zł [wideo]

2025-10-10, 17:15
Tragiczny finał poszukiwań 92-letniej kobiety z gminy Zbiczno

Tragiczny finał poszukiwań 92-letniej kobiety z gminy Zbiczno

2025-10-10, 16:01

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę