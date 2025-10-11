Festiwal Roślin przez cały weekend w Bydgoszczy. Będzie tam również Polskie Radio PiK

2025-10-11, 10:54 Małgorzata Burchardt/Redakcja

Festiwal Roślin po raz kolejny zawita do Bydgoszczy/fot. Archiwum

Największe roślinne wydarzenie w Polsce znów zawitało do Bydgoszczy. Festiwal przez cały weekend potrwa w Moderator Arenie. W sobotę (11 października) Małgorzata Burchardt poprowadzi stamtąd audycję „Raz na zielono".

- Po letnim odpoczynku jeszcze większy wybór i nowe gatunki - zapewniają organizatorzy. W ofercie znajdą się rośliny domowe i ogrodowe oraz kolekcjonerskie perełki, a do tego modne doniczki, porządne podłoża, eko nawozy i wszystko, czego „zielone serce” może zapragnąć.



Będziemy relacjonować to wyjątkowe wydarzenie na naszej antenie w sobotniej audycji „Raz na zielono" i oczywiście odpowiadać na pytania Słuchaczy. Tradycyjnie będzie można do nas zadzwonić (tel. 52 345 50 90). Nasi eksperci będą też do dyspozycji Państwa na miejscu, czyli w Moderator Arenie przy ulicy Toruńskiej (obok hali Łuczniczka). Startujemy jak zwykle po godzinie 12.00.



Festiwal Roślin potrwa w Moderator Arenie w sobotę od 8.00 do 20.00 i w niedzielę od 10.00 do 18.00.