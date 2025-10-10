„Nadchodzi srebrna fala". Dwie imprezy dla seniorów w Kujawsko-Pomorskiem

2025-10-10, 21:03 Damian Klich / Monika Kaczyńska / Redakcja

I Kujawsko-Pomorska Konferencja "Razem dla Seniorów" w Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich

W Bydgoszczy odbyła się I Kujawsko-Pomorska Konferencja "Razem dla Seniorów". Z kolei w Toruniu - kolejne odsłona Dni Seniora.

- Nadchodzi srebrna fala i musimy się na nią przygotować. Naszym celem jest wzbogacenie oferty dla seniorów i integracja instytucji, które działają na ich rzecz - tłumaczy Klaudia Ferenc z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.



W programie bydgoskiej konferencji w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury można było znaleźć prelekcje i warsztaty praktyczne - m.in. z komunikacji międzypokoleniowej, aktywizacji seniorów oraz funkcji poznawczych u osób starszych.



Z kolei w ramach Dni Seniora, ZUS w Toruniu zorganizował spotkania ze specjalistami, badania profilaktyczne i kiermasz rękodzieła. Impreza w tym roku odbyła się pod hasłem „Świadome decyzje – bezpieczny senior”. Można było porozmawiać z ekspertami m.in. z ZUS-u, NFZ-u czy Urzędu Skarbowego oraz zapoznać się z działalnością lokalnych organizacji.