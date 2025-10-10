„Nadchodzi srebrna fala". Dwie imprezy dla seniorów w Kujawsko-Pomorskiem

2025-10-10, 21:03  Damian Klich / Monika Kaczyńska / Redakcja
I Kujawsko-Pomorska Konferencja "Razem dla Seniorów" w Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich

I Kujawsko-Pomorska Konferencja "Razem dla Seniorów" w Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich

W Bydgoszczy odbyła się I Kujawsko-Pomorska Konferencja "Razem dla Seniorów". Z kolei w Toruniu - kolejne odsłona Dni Seniora.

- Nadchodzi srebrna fala i musimy się na nią przygotować. Naszym celem jest wzbogacenie oferty dla seniorów i integracja instytucji, które działają na ich rzecz - tłumaczy Klaudia Ferenc z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

W programie bydgoskiej konferencji w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury można było znaleźć prelekcje i warsztaty praktyczne - m.in. z komunikacji międzypokoleniowej, aktywizacji seniorów oraz funkcji poznawczych u osób starszych.

Z kolei w ramach Dni Seniora, ZUS w Toruniu zorganizował spotkania ze specjalistami, badania profilaktyczne i kiermasz rękodzieła. Impreza w tym roku odbyła się pod hasłem „Świadome decyzje – bezpieczny senior”. Można było porozmawiać z ekspertami m.in. z ZUS-u, NFZ-u czy Urzędu Skarbowego oraz zapoznać się z działalnością lokalnych organizacji.

Relacja z I Kujawsko-Pomorskiej Konferencji "Razem dla Seniorów"

O Dniach Seniora w Toruniu opowiada m.in. Krystyna Michałek, rzecznik ZUS

I Kujawsko-Pomorska Konferencja "Razem dla Seniorów" w Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich I Kujawsko-Pomorska Konferencja "Razem dla Seniorów" w Bydgoszczy. / Fot. Damian Klich Dni Seniora w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska Dni Seniora w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska

Region

Nauczyciele z regionu nagrodzeni. W swojej pracy wychodzą przed szereg: z wiedzą i z sercem

Nauczyciele z regionu nagrodzeni. W swojej pracy wychodzą przed szereg: z wiedzą i z sercem

2025-10-10, 20:15
Oto on Znamy laureata konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2025. Wiemy jak głosowano [wyniki]

Oto on! Znamy laureata konkursu na Bydgoskie Drzewo Roku 2025. Wiemy jak głosowano [wyniki]

2025-10-10, 19:09
Unijne miliardy na inwestycje w Kujawsko-Pomorskiem. Na co pójdą kolejne pieniądze

Unijne miliardy na inwestycje w Kujawsko-Pomorskiem. Na co pójdą kolejne pieniądze?

2025-10-10, 18:25
Toruńscy członkowie Partii Razem apeluje do innych posłów, aby przeznaczali pieniądze na naukę

Toruńscy członkowie Partii Razem apeluje do innych posłów, aby przeznaczali pieniądze na naukę

2025-10-10, 17:23
Znasz tego mężczyznę Jest poszukiwany przez policję w związku z kradzieżą perfum za 2500 zł [wideo]

Znasz tego mężczyznę? Jest poszukiwany przez policję w związku z kradzieżą perfum za 2500 zł [wideo]

2025-10-10, 17:15
Moc festiwali, koncertów i zlotów. Weekend pełen atrakcji [przewodnik]

Moc festiwali, koncertów i zlotów. Weekend pełen atrakcji! [przewodnik]

2025-10-10, 16:20
Tragiczny finał poszukiwań 92-letniej kobiety z gminy Zbiczno

Tragiczny finał poszukiwań 92-letniej kobiety z gminy Zbiczno

2025-10-10, 16:01
Kobieta uwięziona w aucie. Samochód osobowy dachował i uderzył w drzewo w miejscowości Mochle [zdjęcia]

Kobieta uwięziona w aucie. Samochód osobowy dachował i uderzył w drzewo w miejscowości Mochle [zdjęcia]

2025-10-10, 15:17
Zadał ofierze ponad 30 ciosów nożem. Jest wyrok za brutalne morderstwo w Grudziądzu

Zadał ofierze ponad 30 ciosów nożem. Jest wyrok za brutalne morderstwo w Grudziądzu

2025-10-10, 14:10

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę