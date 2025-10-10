Moc festiwali, koncertów i zlotów. Weekend pełen atrakcji! [przewodnik]

2025-10-10, 16:20 Redakcja

Festiwal Roślin po raz kolejny zawita w Bydgoszczy/fot.: Tatiana Adonis

Miłośnicy ogrodnictwa powinni zwrócić uwagę na zbliżający się Festiwal Roślin w Bydgoszczy. Z kolei Toruń znów wypełni się zabytkowymi autami. Oprócz tego w regionie czeka na wiele spektakli i koncertów.

BYDGOSZCZ



4. Bydgoskie Dni Projektowe

piątek-niedziela, 10-12 października, Młyny Rothera

Czwarta edycja odbędzie się pod hasłem RE: - zachęcającym do ponownego wykorzystania zasobów, przestrzeni i idei. RE:think, RE:use, RE:cycle to nie tylko gra słów, ale przede wszystkim zaproszenie do odkrywania nowych możliwości w tym, co już istnieje. Czy w projektowaniu wszystko już było? Jakie znaczenie ma nostalgia w procesie projektowym? Gdzie przebiega granica między inspiracją a kopiowaniem? Uczestnicy i organizatorzy poszukają odpowiedzi na to pytanie. Program 4. Bydgoskich Dni Projektowych znajduje się TUTAJ.



Męska strona mody II połowy XIX wieku – wykład

piątek, 10 października, godz. 17:00, Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4

Choć najczęściej śledzimy rozwój stylu damskich ubiorów, na uwagę zasługuje również męska moda. Przez wielu uznana za mało interesującą i zbyt monotonną w porównaniu do dynamicznie zmieniających się zawartości damskich szaf. Poza śledzeniem zmian samych form koszuli czy spodni, warto zastanowić się, w jaki sposób moda męska funkcjonowała, jak była tworzona, gdzie sprzedawana - mężczyźni także byli klientami zarówno krawców, jak i sklepów z ubiorami gotowymi. Szczegóły przedstawi Dr Piotr Szaradowski - wykładowca, muzealnik, kurator oraz edukator. Uczy historii mody w School of Form Uniwersytetu SWPS, autor książki "Francja elegancja. Z historii haute couture".



Spotkanie z Marcinem Wilkiem

piątek, 10 października, godz. 18:00, Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży WiMBP, ul. Marii Konopnickiej 28

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na spotkanie z Marcinem Wilkiem - dziennikarzem, publicystą, krytykiem, konsultantem programów literackich, pisarzem, połączone z promocją najnowszej książki pt. "Jedyna. Biografia Karoliny Lanckorońskiej".



Spektakl „La Bombe”

piątek, 10 października, godz. 19:00, Adria Teatr

La Bombe to prawdziwie bombowa komedia, wspaniali aktorzy, piękna sceneria, muzyka, kostiumy i sceny, które sprawią, że będziecie śmiać się do łez! Caroline i Stéphane, małżeństwo od dwunastu lat, trójka dzieci, wyjeżdżają na Korsykę do swojego wakacyjnego domu … zdeterminowani, by odpocząć i zakochać się w sobie ponownie po urodzeniu najmłodszego dziecka. To nie będzie łatwe. Caroline jest w środku „poporodowej” depresji, staje się zniesmaczona sobą, odczuwa niechęć do otoczenia i rozwija irracjonalną zazdrość.



Don Pasquale – opera

piątek, 10 października, godz. 19:00, Opera Nova

Reżyser Paweł Szkotak nie miał wątpliwości: znakomita muzyka i świetnie napisane libretto tej opery daje realizatorom, jak i występującym w sztuce artystom możliwość stworzenia dynamicznej oraz zabawnej inscenizacji. Taka też była premiera „Don Pasquale” Gaetana Donizettiego, która zainaugurowała XXX Bydgoski Festiwal Operowy. „Don Pasquale” to jedna z najlepszych i zarazem ostatnia z oper buffa Gaetana Donizettiego, skomponowana do libretta Giovanniego Ruffini. Światowa prapremiera odbyła się 3 stycznia 1843 roku w Théâtre Italien w Paryżu i jeszcze tego samego roku dzieło z powodzeniem wystawiano na scenach Brukseli, Wiednia, Londynu, Mediolanu… W czerwcu 1844 roku w Operze Warszawskiej miała miejsce polska premiera.



Jazz Live – Jam Session

piątek, 10 października, godz. 20:30, Eljazz, ul. Kręta 3

Forma edukacji kulturowej adresowanej do różnych grup społecznych i wiekowych, mająca na celu rozwój kompetencji kulturowych wyzwalanie kreatywności i rozwijanie świadomości i potrzeb kulturowych uczestników. Zakłada się realizację stałego cyklu warsztatów uwzględniających różnice zaangażowania i umiejętności. Warsztaty pn.: Young Jazz dla początkujących odbiorców, pn.: Mainstream Jazz dla osób średnio zaawansowanych, Retro Jazz dla seniorów Live Jazz warsztaty integrujące różne środowiska oraz warsztaty mistrzowskie i koncerty.



Festiwal Roślin

sobota i niedziela, 11-12 października, godz. 8:00-20:00 i 10:00-18:00, Grupa Moderator Arena

Festiwal Roślin, czyli największe roślinne wydarzenie w Polsce, znów zawita do Bydgoszczy! Po letnim odpoczynku wystawcy wracają z jeszcze większym wyborem, nowymi gatunkami i jak zawsze — świetną atmosferą. Festiwal Roślin to piękne rośliny, niskie ceny, super ludzie! Każda edycja to coraz większy wybór — od roślin domowych i ogrodowych po unikalne kolekcjonerskie perełki. A do tego modne doniczki, porządne podłoża, eko nawozy i wszystko, co zielone serce może zapragnąć. Ceny zaczynają się już od pięciu złotych, a do tego uczestnicy mogą liczyć na porady ogrodników. Wstęp wolny.



XXIV Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt i chłopców do lat 13

sobota, 11 października, godz, 9:30, Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej

Jest to turniej punktowany do list kwalifikacyjnych młodzików i dzieci Polskiego Związku Szermierczego. Planujemy, że weźmie w nich udział ok. 200 zawodników.

Mistrzostwa mają charakter cykliczny, organizowane są od 2001 roku. Biorą w nich udział Kluby Szermiercze z całej Polski – m.in. z Gdańska, Szczecina, Wrocławia, Leszna, Torunia. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 4000 florecistów. Ich celem jest integracja dzieci i młodzieży trenujących szermierkę, przegląd zaplecza szermierczego, sprawdzian szkoleniowy oraz popularyzacja szermierki w Bydgoszczy i regionie.



Konferencja artySTART

sobota, 11 października, godz. 9:30, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Konferencja artySTART to wydarzenie adresowane do młodych artystek i artystów oraz osób stojących na początku swojej kariery w sektorze kreatywnym. Projekt ma na celu połączenie zdobywania praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i nowych technologii z możliwością wymiany doświadczeń oraz budowania trwałych relacji w środowisku artystycznym. Spotkanie w Bydgoszczy stanie się przestrzenią, w której rozwój zawodowy i twórczy idą w parze, a osoby twórcze z całej Polski mogą uczyć się od ekspertek i ekspertów, a także od siebie nawzajem. Udział bezpłatny.



Bydgoszcz w czasach staropolskich – spacer

sobota, 11 października, godz. 10:00, makieta bydgoskiego zamku, ul. Grodzka 25

Okazja do poznania dziejów staropolskiej Bydgoszczą podczas spaceru historycznego po mieście. W ramach wydarzenia uczestnicy zobaczą między innymi dawne świątynie, czy też mury miejskie. Wysłuchają również opowieści o nieistniejących obiektach takich, jak zamek bydgoski i dawny ratusz. Dowiedzą się, gdzie w Bydgoszczy znajdowała się mennica oraz jakie miejsce według przekazu odwiedził król Jan III Sobieski.



Bydgoszcz Home Design

sobota, 11 października, godz. 10:00, HSW Immobile Łuczniczka

Bydgoszcz Home Design to niepowtarzalna okazja dla wszystkich poszukujących nowych aranżacji wnętrz, planujących home staging oraz wszystkich profesjonalistów związanych z branżą designu.



Mozaika – warsztaty dla dzieci

sobota, 11 października, godz. 10:00 VanKleks, ul. Kościuszki 27c

Uczestnicy na warsztatach będą tworzyć mozaiki, w których każdy fragment odzyskanej płytki stanie się częścią większej opowieści. Dając im nowe życie, odkryjemy piękno w tym, co pozornie niepotrzebne, i zamienią je w niepowtarzalne dzieła sztuki. To okazja, by połączyć twórczą zabawę z ideą recyklingu - i własnymi rękami nadać materiałom zupełnie nową, artystyczną formę. Oryginalne mozaiki ozdobią przestrzeń i przypomną, że w sztuce nic się nie marnuje. Zapisy pod numerem 578709441 lub mailowo vankleks@gmail.com.



Zrób TO dla jaj i sprawdź swoje zdrowie!

sobota, 11 października, godz. 10:00, Focus Mall

Do Focusa zawita ogólnopolska kampania Mosznowładcy - zrób TO dla jaj!. W specjalnych gabinetach USG będzie można bezpłatnie przebadać jądra, a dla mężczyzn po 40. roku życia przygotowano testy PSA, pozwalające wykryć zmiany nowotworowe prostaty. To wyjątkowa okazja, by w prosty i szybki sposób zadbać o swoje zdrowie - i przekonać się, że profilaktyka naprawdę ma znaczenie. Podczas akcji każdy mężczyzna od 18. roku życia może wykonać szybkie i bezbolesne badanie USG, a panowie po 40. - test PSA marki Domowe Laboratorium, pozwalający sprawdzić poziom markerów nowotworowych z jednej kropli krwi pobranej z palca.



Cztery oblicza Kanału Bydgoskiego

sobota, 11 października, godz. 11:00, Muzeum Kanału Bydgoskiego

Cztery Oblicza Kanału Bydgoskiego - oblicze historyczne. Spacer ze znawcą dawnych dziejów, opowieści o wojnach szwedzkich, warsztaty garncarskie i tkackie, a także nauka łucznictwa i szermierki — tego dnia historia ożyje nad Kanałem Bydgoskim. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy są prowadzone TUTAJ.



Las na zdrowie

sobota, 11 października, godz. 12:00, Apteka „Pod Łabędziem”

Spotkanie w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”. Podczas spotkania uczestnicy wyruszą do jednego z bydgoskich parków, by doświadczyć kąpieli leśnej i poczuć dobroczynny wpływ natury na zdrowie i samopoczucie. Po spacerze wspólny posiłek i okazja do odpoczynku i rozmów.



Fordoński Dzień Sąsiada

11 października, godz. 15:00, Hangar Kultury, ul. Piwnika-Ponurego 10

Podczas wydarzenia wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie”. Aktualnie zespół ma w swoim repertuarze tańce i piosenki z regionu : łowickiego, kujawskiego, śląskiego, rzeszowskiego, przeworskiego, warmińsko- mazurskiego, nowosądeckiego, krakowskiego, górali spiskich, śląskich oraz górali żywieckich. W programie m.in.: wymiennik rośliny, bookcrossing, dziecięce studio tatuażu, Centrum Zabaw i Edukacji „Fantazja”, sąsiedzkie rękodzieło, czy sekcja brydża. Swój punkt przygotuje też Fundacja Dom z Widokiem.



XV Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy”

sobota i niedziela, 11-12 października, Światłownia i Over the Under Pub, ul. Św. Trójcy 15 i Dworcowa 51

Harmonogram:

sobota 11.10.2025, Otwarta Przestrzeń Światłownia (Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 15)

godz. 16.00 – rozpoczęcie części konkursowej.

ok. godz. 19.00 – recital laureata XIV edycji Festiwalu – Agata Zakrzewska

ok. godz. 20.00 wytypowanie przez jury uczestników Koncertu Laureatów

(kolejność alfabetyczna).



niedziela 12.10.2025, Over the Under (Bydgoszcz, ul. Dworcowa 51, wejście od bulwaru nad Brdą)

godz. 16.00 – Koncert Laureatów

ok. godz. 17.30 –recital Darii Barszczyk z zespołem



Wiesz, że wiem – spektakl

sobota, 11 października, godz. 16:00, Adria Teatr

Pozornie niewinne spotkanie przyjaciół po latach zamienia się w gęstą intrygę w stylu „kto komu bardziej dopiecze!”. „Wiesz, że wiem” to zwariowana komedia o przyjaźni, kłamstwie i… słodkiej zemście.



Pinokio – spektakl

sobota, 11 października, godz. 16:00, Teatr Kameralny

Czy prawda zawsze się opłaca? Czy warto być grzecznym chłopcem, jeśli świat wokół zdaje się nagradzać coś zupełnie innego? Pinokio to nie bajka do poduszki, lecz opowieść o dorastaniu - pełna pytań, skrupułów i zadrapań na duszy. W swojej autorskiej wersji klasycznej historii Adrian Wiśniewski - aktor Teatru Kameralnego - zabiera młodych widzów w teatralną podróż śladami chłopca z drewna. Będzie w niej miejsce na śmiech i wzruszenie, magię i cień, zabawę i refleksję. A przede wszystkim - na pytania, które nie znikają wraz z dzieciństwem.



XXIV Koncert Charytatywny „Głosy dla Hospicjum”

sobota, 11 października, godz. 18:00, Filharmonia Pomorska

W muzyczną podróż zabiorą ponownie Judyta Wenda i Kuba Jurzykuba Jurzyk. „Dekady polskiej piosenki” to wyjątkowy koncert, który przeniesie widzów w muzyczną podróż przez najpiękniejsze utwory polskiej sceny muzycznej lat 70, 80 i 90. W programie znajdą się hity z różnych dekad, które wpisały się w historię polskiej kultury. Koncert to nie tylko muzyka, ale także okazja do wspólnego przeżywania żywych wspomnień i powrót do twórczości takich artystów, jak: Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha, czy Zdzisława Sośnicka.



Próba dźwięku 2025

niedziela, 12 października, godz. 10:00, Filharmonia Pomorska

Na uczestników czeka ponad 20 koncertów i wydarzeń w klubach, instytucjach kultury, galeriach i plenerach z udziałem blisko 200 artystów związanych z miastem. Wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Marii Konopnickiej - dobrze znane i lubiane - zyskują nowe życie dzięki oryginalnym aranżacjom na zespół instrumentalny i recytatora. Autorami muzyki są bydgoscy kompozytorzy Marcin Gumiela i Sławomir Opaliński. To wyjątkowe spotkanie z dziecięcą poezją w muzycznej oprawie, gdzie słowo i dźwięk wzajemnie się dopełniają. Melodia podąża za rytmem wiersza, a muzyka oddaje nastrój, charakter postaci i sytuacji znanych z literatury dziecięcej.



Magia i muzyka w Pałacach Ostromecko

niedziela, 12 października, godz. 12:00, Zespół Pałacowo-Parkowy Ostromecko

W październikowej odsłonie koncertów gordonowskich organizatorzy realizują marzenia nieco starszej publiczności (od 5. roku życia w górę), która upodobała sobie postaci z arcypopularnej serii napisanej przez J.K. Rowling. Muzykę do filmu Harry Potter skomponował sam John Williams, twórca soundtracku do m.in. Gwiezdnych Wojen, czy Listy Schindlera. Po koncercie zaplanowano odkrywanie niezwykłej magii ziół oraz własnoręczne wykonanie arsenału czarodziejskiego.



Duża rajska kawa – koncert

niedziela, 12 października, godz. 17:00, Dom Polski

„Wieczór z Dużą Rajską Kawą” to koncert, w którym publiczność usłyszy autorskie kompozycje Marii Mateji do poetyckich tekstów Ewy Stadtmüller, inspirowanych codziennością i ulotnym pięknem chwili. To muzyka, która łączy brzmienia klasyczne z delikatnymi rytmami akustycznymi, tworząc intymną, pełną emocji atmosferę. W repertuarze znajdą się m.in. utwory z debiutanckiego albumu zespołu pt. „Trzecie skrzydło”, jak i najnowszej płyty „Ramię przy ramieniu”.



Folkowy koncert – B&B Project

niedziela, 12 października, godz. 20:00, Adria Teatr

B&B Project to unikatowa formacja muzyczna, która popularyzuje tradycyjne instrumenty - bandurę i akordeon guzikowy - prezentując je w nowoczesnych aranżacjach. Zespół łączy w swojej twórczości elementy folkloru, klasyki oraz brzmień współczesnych, zdobywając uznanie publiczności na całym świecie. Podczas koncertu zabrzmią światowe przeboje oraz autorskie kompozycje zespołu w folkowym brzmieniu - na bandurze, akordeonie guzikowym i perkusji.

To niezwykłe wydarzenie muzyczne, podczas którego scena należeć będzie do B&B Project - zespołu, który udowadnia, jak nowocześnie i potężnie mogą brzmieć tradycyjne instrumenty.



TORUŃ



Horyzont – w stronę kamienia – otwarcie wystawy

piątek, 10 października, godz. 18:00, Galeria Sztuki Wozownia

Wystawa „Horyzont” stanowi nie tylko przypomnienie dorobku prof. Adolfa Ryszki, lecz również jest twórczą polemiką z jego koncepcjami. Ten wybitny rzeźbiarz (1935 – 1995) zapisał się w pamięci toruńskiego środowiska artystycznego nie tylko jako autorytet, dla wielu był kolegą, dla niektórych przyjacielem, a dla młodych artystów – autorytetem. Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Artystyczne Otwarte, które zaprosiło do współpracy Katedrę Architektury Wnętrz i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W wystawie uczestniczą artystki i artyści związani ze środowiskami bydgoskim, toruńskim i białostockim. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Pawła Gulewskiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Patronat medialny objęło Polskie Radio PIK. Wstęp wolny.



Dzień Drzewa

piątek, 10 października, godz. 17:00, Mediateka Strzałowa, ul. Strzałowa 15

Skąd się biorą drzewa i po co im liście? Dla kogo drzewo może być domem? Organizatorzy poszukają odpowiedzi na te i inne pytania, a na koniec dadzą upust kreatywności! Dla dzieci w wieku 4-7 lat wraz z opiekunami. Zapisy na zajęcia: strzalowa@ksiaznica.torun.pl, tel. 510 296 835 lub 510 296 397.



Jesienne spotkanie z poezją Grażyny Wilczek

piątek, 10 października, godz. 17:00 godz. 17:00, Mediateka Raszei, ul. Raszei 1

Wiersze Grażyny Wilczek pełne są zachwytu nad codziennością – pokazują, że szczęście może mieć smak porannej kawy, a spełnione życie ukrywa się w nieśpiesznym spacerze, śpiewie ptaków czy szumie morza. Wstęp wolny.



Literacka Nora – Dyskusyjny Klub Książki

piątek, 10 października, godz. 17:00 godz. 17:00, Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6

Otwarta przestrzeń do rozmowy o literaturze. Omawiana książka zostanie ogłoszona w mediach społecznościowych CKDA oraz na Instagramie @literackanora. Wstęp bezpłatny, bez zapisów.



Sekrety zwierząt – warsztaty artystyczne

piątek, 10 października, godz. 17:00 godz. 17:30, Dom Muz Podgórz, ul. Poznańska 52

W październiku obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy i bliskiego spotkania ze zwierzakami w ramach działań edukacyjnych Biblioteki Społecznej na Podgórzu. W programie: zagadki na temat zwierząt oraz wybrane przykłady literackie, w których bohaterami są zwierzęta; warsztaty kreatywne do wyboru: tworzenie zabawki dla kota lub projektowanie miejsca zabaw dla naszych milusińskich; integracyjna zabawa w wymyślanie historyjek, których głównymi bohaterami będą zwierzęta. Prowadząca: Joanna Łagan. Udział bezpłatny, zapisy: edukacja@artus.torun.pl tel. 509 696 050.



Vintage Photo Festival: Nieobecne dziedzictwa: Lotte Jacobi i Janina Gardzielewska na nowo odkryte

piątek, 10 października, godz. 17:00 godz. 18:00, CSW, Wały gen. Sikorskiego 13

Wystawa prezentuje dziedzictwo dwóch związanych z Toruniem fotografek: Lotte Jacobi i Janiny Gardzielewskiej. Choć obie pochodziły z rodzin o tradycjach fotograficznych atelierowych, postanowiły uprawiać dynamicznie rozwijającą się fotografię artystyczną, zmierzającą do przekształcenia fotografii w sztukę abstrakcyjną. Jacobi tworzyła fotogramy, Gardzielewska - wielkoformatowe kolaże. Obie przekraczały granice tradycyjnej fotografii, obie były zapalonymi podróżniczkami. Pomimo, że zdobyły międzynarodową sławę, doświadczyły wykluczenia. Jacobi - z powodu jej powiązań z pruską przeszłością miasta, a o Gardzielewskiej po prostu zapomniano. Na wystawie zestawione zostaną fotografie Lotte Jacobi ukazujące Toruń, wypożyczone z International Center of Photography w Nowym Jorku, Berlinische Galerie oraz University of New Hampshire, z 21 fotografiami Janiny Gardzielewskiej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wystawa czynna do 16.11. Organizatorzy: CSW, UMK, Biblioteka Uniwersytecka UMK.



Uważaj, czego sobie życzysz – wernisaż

piątek, 10 października, godz. 17:00 godz. 18:00, Klubokawiarnia PERS, ul. Mostowa 6

Wystawa absolwentki toruńskiej Grafiki na UMK. Seria grafik wykonanych w technice linorytu. Każdy oddaje codzienne emocje, zapisy chwil, nieco nieczytelne rozterki, chwilowe wzloty, mroczne upadki i kolejne zamyślenia nad tym, co powinno i co mogłoby być. Artystka stale poszukuje nowych środków wyrazu, walczy z własnymi przyzwyczajeniami i lękami, tworząc bardzo różnorodny, może nieco mroczny i niepokojący świat, w którym człowiek jest pozornie tylko jednym z elementów. Prace powstawały w latach 2023-24. Wstęp wolny.



Zenek Grabowski, 8 Lat w Tybecie, Git Planeta

piątek, 10 października, godz. 17:00 godz. 18:30, Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3

Zenek Grabowski zaprasza na trasę promującą najnowszą płytę „Jeszcze raz to samo”. Git Planeta nie kombinuje – grają, jak czują, mówią, co myślą, i nie oglądają się na trendy.



Chór męski Gesangverein „Eintracht” z Niemiec

piątek, 10 października, godz. 17:00 godz. 19:00, Katedra świętych Janów

Koncert chórów Gesangverein „Eintracht” (Stowarzyszenie Śpiewacze „Eintracht”) z Niemiec oraz Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia. Wstęp wolny.



Kabaret Smile: Contra

piątek, 10 października, godz. 17:00 godz. 19:00, CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3

W programie różnice między pokoleniami, zestawienia technologii z tradycją, konflikty międzyludzkie, stereotypy i uprzedzenia czy też kontrast między rzeczywistością a światem mediów społecznościowych.



„Kawa i papierosy”

piątek, 10 października, godz. 17:00 godz. 19.00, KINO 1410, ul. Przedzamcze 6C

„Kawa i papierosy”, reż. Jim Jarmusch, USA, Japonia, Włochy, 2003. 11 krótkich epizodów rozgrywających się w miejskiej przestrzeni, w których jako rekwizyty występują kawa i papierosy. Czarno-biała komedia, która już została klasykiem. Występują m.in. Cate Blanchett, Bill Murray, Iggy Pop, Steve Buscemi, a nawet raperzy RZA i GZA z grupy Wu-Tang Clan.



Patrycja Markowska – koncert

piątek, 10 października, godz. 17:00 godz. 19:30, Od Nowa, ul. Gagarina 37a

Nowy rozdział. Nowa energia. Nowa płyta. Wyczekiwany album „Obłęd” Patrycji Markowskiej to płyta inspirowana klubową muzyką w połączeniu z żywym, gitarowym graniem.



Jesień w ogrodzie – warsztaty z Grzegorzem Figielskim

sobota, 11 października, godz. 10:00-12:00, Olenderski Park Etnograficzny, Wielka Nieszawka

Okrywanie roślin, zabezpieczanie bylin, koszenie trawnika, ostatnie nawożenie, sadzenie oraz porządki – to kluczowe elementy przygotowania ogrodu do zimy. Podczas październikowego spotkania z Grzegorzem Figielskim, pasjonatem i doświadczonym ogrodnikiem, uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie spędzić jesień w ogrodzie. Ekspert rozwieje wątpliwości związane z pielęgnacją i ochroną przed chłodnymi miesiącami. Odpowie na pytania nurtujące każdego działkowicza!



Mural kopernikański, jako nośnik pamięci – spacer

sobota, 11 października, godz. 11:00, start pod marketem OBI

Spacer szlakiem toruńskich murali. Uczestnicy odkryją wyjątkowe dzieła street artu, które zdobią miasto. Na trasie będą: mural stworzony z okazji 550. urodzin Kopernika, Zegar Słoneczny, kolejny mural Kopernik oraz mural księżycowy, który powstał podczas I edycji „Bella Skyway Festival”. Spacer poprowadzą Justyna Kacprzak, ekspertka od street artu oraz Marcin Gręźlikowski, czyli Andrzej Poprostu – toruński artysta niezależny, twórca ilustracji i murali. Wstęp wolny.



Turniej w ramach cyklu Grand Prix Torunia

sobota, 11 października, Dom Muz, ul. Poznańska 52

Rozgrywki szachowe. W turniejach mogą wziąć udział wszyscy, również ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z szachami. Nie ma obowiązku przynależności klubowej i posiadania licencji. Zapisy są prowadzone TUTAJ.



70-lecie ZSS: przemarsz Absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych i przejazd zabytkowych pojazdów

sobota, 11 października, godz. 13:15-14:00, start spod Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ZSS, ul. Grunwaldzka 31

Jubileusz 70-lecia ZSS: przemarsz Absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych i przejazd zabytkowych pojazdów ze Szkolnego Muzeum Motoryzacji. Przemarsz i przejazd wyruszą spod Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ZSS (ul. Grunwaldzka 31) i poprowadzą ulicami Chełmińską oraz gen. Józefa Bema do Areny Toruń (ul. gen. Józefa Bema 73/89). Po zakończeniu przemarszu Wystawa Motoryzacyjna, gdzie do godz. 18:00 będzie można podziwiać zabytkowe pojazdy. Wystawa otwarta dla uczniów, absolwentów, pracowników szkoły oraz wszystkich mieszkańców Torunia. Wstęp wolny.



Charytatywny Maraton Zumby

sobota, 11 października, godz. 15:00-18:00, MDK, ul. Przedzamcze 11/15

Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt wspólnie z MDK zapraszają na imprezę wspierającą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Wstęp: karma dla zwierząt w dowolnej ilości.



Festiwal Czango

sobota i niedziela, 11-12 października, od godz. 16:00, Osada leśna na Barbarce

Festiwal Czango w Polsce jest owocem przyjaźni polsko-węgierskiej, rozkwitu ruchu domów tańca, a przy tym kultury tradycyjnej: wspólne śpiewy, tańce i koncertowanie. Fuzja temperamentów i eksplozja radości ze wspólnego muzykowania i tańczenia kreują pomysły na kolejne edycje Festiwalu.



Spacery przewodnickie z TNT: Spacer po Bydgoskim Przedmieściu i Bielanach

sobota, 11 października, godz. 16:00, start: ul. Bydgoska 39

Uczestnicy poznają miejsca związane z toruńskimi instytucjami nauki i kultury, które współpracowały z Towarzystwem lub kontynuują jego tradycje. Przespacerują się po dzielnicach, w których zlokalizowane są ważne ośrodki akademickie i kulturalne. Spacer będzie okazją do pokazania, w jaki sposób TNT współtworzyło środowisko naukowe Torunia i jak jego dziedzictwo pozostaje żywe w dzisiejszej przestrzeni miasta. Prowadzenie: Anna Lamers. Miejsce spotkania: ulica Bydgoska 39. Udział w spacerach bezpłatny, nie obowiązują zapisy.



Orkiestra Księżniczek

sobota, 11 października, godz. 17:00 i 20:30, CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3

Gwiazdorska obsada, soliści, zjawiskowe głosy, oszałamiające show świetlne i przede wszystkim pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek.



Koncert chórów Gesangverein „Eintracht” oraz Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia

sobota, 11 października, godz. 18.00, Sala Mieszczańska, Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1

Chór Lutnia to najstarszy zespół śpiewaczy w Toruniu, założony w 1898 roku. Wykonuje zróżnicowany repertuar: od muzyki dawnych mistrzów, przez klasykę, po utwory współczesne, świeckie i religijne, a także patriotyczne. Chór Gesangverein „Eintracht” został założony w 1892 roku. Od 2024 roku dyrygentem jest Marcus Crome. Repertuar chóru jest bardzo różnorodny. Oprócz niemieckich i europejskich pieśni ludowych obejmuje utwory z literatury chóralnej, m.in. Schuberta, Silchera, Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Brucknera, Mendelssohna Bartholdy'ego, Dvoraka, a także współczesnych kompozytorów. Wstęp na koncerty wolny.



Vintage Photo Festival: Śladami Jacobich. Fotografie i obrazy z Torunia

sobota, 11 października, godz. 18:00, Muzeum Historii Torunia, ul. Łazienna 16

Wernisaż do 1 marca 2026 roku. Wystawa o przedstawicielach pionierskiej fotografii toruńskiej. Nazwisko Jacobi było w 2. połowie XIX wieku nazwiskiem szanowanym, znanym i utożsamianym z postępem oraz nowatorstwem artystycznym, jakim zaczynała być wówczas fotografia. Spuścizna Jacobich znajduje się w zasobach muzeum, ale i większości toruńskich instytucji kulturalnych, z których eksponaty znajdą się na wystawie. Partnerami wystawy są Vintage Photo Festiwal i Wydział Sztuk Pięknych UMK.



Projekt Chodź na deski: Tajemna historia – spektakl Teatru Studenckiego UMK Antrakt

sobota, 11 października, godz. 18:00, WOAK, Młyn Kultury, ul. Kościuszki 75-77

Cykl prezentacji spektakli zrealizowanych przez teatry amatorskie działające w regionie. Jako pierwszy zaprezentuje się Teatr Studencki UMK Antrakt. Grupa studentów filologii klasycznej zanurza się w świecie spirytyzmu, co jednak w połączeniu z ich przyziemnymi problemami rozpoczyna tragiczny bieg wydarzeń. Początkowa przyjaźń między bohaterami, w obliczu dramatycznych zdarzeń, staje się toksyczna i nabiera ciężaru. Wstęp wolny.



Akty zgonu – spektakl improwizowany

sobota, 11 października, godz. 19:00, Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6

„Pewien stary człowiek leżał martwy w swojej piwnicy. Tym razem jego hobby stało się jego zgubą…”. Nic tak nie ożywia, jak sterta trupów z szafy! Powrót do jednego z ulubionych spektakli Kolektywu Teraz! Aktorzy za każdym razem stają przed nowymi wyzwaniami, tworząc niepowtarzalne show. Spektakl realizowany w ramach cyklu „Nowe media – nowy świat”.



Vintage Photo Festival: In-Between – wernisaż

sobota, 11 października, godz. 19:00, Galeria Sztuki Wozownia, ul. Rabiańska 20

Cztery współczesne artystki podjęły wysiłek stworzenia nowych narracji wokół wciąż narastających historii migracji. Dwie z nich, Maria Kapajeva i Masha Pryven, pracowały we współpracy z grupami uchodźców i migrantów. Elizabeth Ransom natomiast przygląda się własnemu rodzinnemu doświadczeniu migracji, skupiając się na dniu, w którym jej bliscy przenieśli się z jednego kraju do drugiego. Czwarta artystka, Ania Ready, materializuje doświadczenie przesiedlenia i powojennej migracji poprzez ziemię zebraną z miejsc związanych z polskim ocalałym z Holokaustu. Wszystkie artystki posługują się alternatywnymi metodami fotograficznymi i technikami analogowymi, które stają się szyfrem złożoności opowiadanych przez nie historii. Wernisaż do 9 listopada.



Underdog i Fossil Flame

sobota, 11 października, godz. 19:00, Exile, Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3

Exile (Toruń) – groove metalowa bestia, która zmiażdży was ciężkimi riffami i bezlitosnym groove'em. Underdog (Toruń) – rockowy – metalowy tajfun pełen energii, brutalnych gitar i agresywnych wokali. Fossil Flame (Toruń) – mieszanka groove, death i metalcore z psychodelicznym twistem.



„One to one: John i Yoko”

sobota, 11 października, godz. 19:00, KINO 1410, ul. Przedzamcze 6C

„One to one: John i Yoko”, reż. Kevin Macdonald, UK, 2024. Film zaskoczy i zachwyci fanów Johna Lennona i Yoko Ono. Skupia się na ważnym okresie przemian w ich życiu, gdy w latach 1971–1972 przez 18 miesięcy mieszkali w Nowym Jorku. Wykorzystano tu prywatne archiwa filmowe, zdjęciowe i muzyczne artystów oraz ich przyjaciół.



Badacze – Odkrywcy – Myśliciele: Patrz w niebo!

sobota, 11 października, godz. 21:00, CSW, wały gen Sikorskiego 13

Opowieść o międzygwiazdowych gościach, obserwacje astronomiczne z tarasu CSW oraz wspomnienie o Wilhelminie Iwanowskiej – spod wileńskiego nieba do grodu Kopernika. Prowadzenie: Sebastian Soberski, Marcin Orłowski. Taras na III piętrze CSW. Limit miejsc: 40. Wstęp wolny.



25. Dzień Papieski w Toruniu

niedziela, 12 października, godz. 10:00-15:00, kościół pw. Św. Maksymiliana Kolbego

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego brzmi: „Jan Paweł II – Prorok Nadziei” i towarzyszy również konkursowi artystycznemu dla szkół, którego finał odbędzie się podczas festynu. Na uczestników czeka bogaty program atrakcji oraz możliwość zapoznania się z misją fundacji i świadectwami jej wpływu na życie członków Toruńskiej wspólnoty stypendystów. Podczas festynu odbędzie się kiermasz ciast przygotowanych przez stypendystów, siostry ze zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus, KGW „Brzoza” i KGW „Nowe my” w Turzynie oraz przyjaciół fundacji.



Rudackie ścieżki – rajd rowerowy trasą czerwoną

niedziela, 12 października, godz. 11:00, ul. Strzałowa 15, przed Mediateką

Przejażdżka trasą 15 km przygotowaną w ramach zadania „Poznaj Rudak od podszewki”. Po drodze ciekawe atrakcje Rudaka, Stawek i Czerniewic, m.in. most kolejowy, mini-pustynia i starorzecza nad Wisłą, Fort XIV. Na koniec rajdu ognisko z poczęstunkiem. Prowadzenie: Michał Wiśniewski, Justyna Kacprzak. Udział bezpłatny. Zapisy: tomito.torun.pl. Miejsce (start): ul. Strzałowa 15 (przed Mediateką).



RegeneracJA na wystawie „Obrazy na przełom wieków…” – spotkanie wytchnieniowe dla kobiet (16+)

niedziela, 12 października, godz. 12:00-14:00, Muzeum Etnograficzne

Uczestnicy niespiesznie i uważnie obejrzą niezwykłe prace z kręgu sztuki nieprofesjonalnej oraz art brut z kolekcji własnej muzeum. Zanurzą się w fascynujących światach emocji, fantazji, nostalgii oraz komentarzy do rzeczywistości artystów spoza głównego nurtu sztuki akademickiej ostatnich 50 lat. Na koniec zrelaksują się w przestrzeni ekspozycji, dla chętnych na matach i pod kocykami (organizatorzy proszą o przyniesienie własnych mat). Prowadzenie: Olga Kwiatkowska. Miejsce: Arsenał, I p. (bez windy) – zbiórka przy kasie Muzeum.



Dobrze się kłamie – spektakl

niedziela, 12 października, godz. 15:30 i 18:30, CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3

Kwiatkowska, Sokołowska i Topa w najsłynniejszej historii ostatnich lat. Kto spośród przyjaciół coś ukrywa? Kto ma na koncie poważne kłamstwa, a kto tylko nieco ściemnia? Odpowiedzi ma dostarczyć niebezpieczna gra… Każdy, kto siedzi przy stole, ma podzielić się z przyjaciółmi zawartością swojego telefonu.



Seed: Nibylandia

niedziela, 12 października, godz. 16:30, Teatr Baj Pomorski

W spektaklu ,,seed: Nibylandia'' Wendy i Piotruś Pan zabiorą uczestników do świata stworzonego z czystej wyobraźni, pełnego przygód, emocji i niespodzianek! W tym niezwykłym spektaklu wszystko będzie możliwe – bohaterowie mają swoje awatary, świat zmienia się na oczach widzów, a przygody nigdy się nie kończą. Historia o sile marzeń, przyjaźni i odkrywaniu samego siebie... To będzie zupełnie inna bajka: nowoczesna, zaskakująca i pełna emocji!



Slavic Voices – szlagiery kabaretów XX-lecia międzywojennego

niedziela, 12 października, godz. 17:00., Torunianka Café

Przeniesie się do lat 20. i 30. XX w. Uczestnicy poczują klimat Cyganerii Warszawskiej. Udadzą się do popularnych teatrzyków i rewii przedwojennej Warszawy: Qui Pro Quo, Perskie Oko, Femina. Przewodnikiem będzie „majster od piosenki” Marian Hemar. Autor m.in. takich szlagierów jak: Czy pani Marta jest grzechu warta, Nie będziesz ty, to będzie inna, Upić się warto!, Kogo nasza miłość obchodzi. Dadzą się również zaskoczyć jego niezwykłym życiorysem. Zespół Slavic Voices w składzie: Magdalena Cysewska – śpiew, Michał Hajduczenia - kontrabas, śpiew, prowadzenie, Robert Matusiak – pianino.



XV Festiwal Cichej Muzyki: Bach & Weiss Reflections

niedziela, 12 października, godz. 17:00, Sala Mieszczańska, Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1

Program poświęcony tradycji transkrypcji, która była powszechna w okresie baroku. Kompozytorzy często aranżowali swoją muzykę na różne instrumenty, w zależności od wydarzenia i dostępnych wówczas muzyków. W programie muzyka lutniowa S.L. Weissa w adaptacji na organy solo oraz utwory Weissa i J.S. Bacha transkrybowane na duet lutniowy. Weiss był pod silnym wpływem muzyki organowej swoich czasów, a Bach, który niemalże na pewno spotkał się i grał z Weissem, napisał utwory specjalnie na lutnię. Wykonawcy: Anna Kowalska – lutnia, Anton Birula – lutnia, Alisa Birula – organy, Jakub Burzyński – słowo. Wstęp wolny.



Armia – Wojna i pokój

niedziela, 12 października, godz. 18:00, Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1-3

Utwory z najnowszej płyty „Wojna i pokój”. To jedenasty studyjny krążek w czterdziestoletniej historii zespołu. Kontynuacja niepowtarzalnego stylu zespołu, który charakteryzuje się oryginalnym połączeniem poetyckich tekstów Tomasza Budzyńskiego i tajemniczej muzyki, wymykającej się wszelkim utartym schematom.



Best Film Soundtracks & Candle – koncert

niedziela, 12 października, godz. 19:00, Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6

Magiczny koncert w blasku tysiąca świec to zmysłowa podróż przez świat emocji, muzyki i filmowych wspomnień. W kameralnej, nastrojowej scenerii zabrzmią najpiękniejsze melodie z wielkiego ekranu. W aranżacjach na fortepian i wiolonczelę usłyszycie utwory mistrzów muzyki filmowej: Yanna Tiersena, Hansa Zimmera, Johna Williamsa, Ramina Djawadiego, Ludovico Einaudiego, Ennia Morricone i wielu innych.



Nocny Kochanek – koncert

niedziela, 12 października, godz. 19:00, Od Nowa, ul. Gagarina 37a

Podczas koncertów usłyszcie znane i lubiane hity, ale również - a może przede wszystkim - numery z nowej płyty „Urwany film”. To album koncepcyjny, którego każdy utwór stanowi osobną, niezależną jednostkę.



INOWROCŁAW



Sowie magnesy – warsztaty kreatywne w Filii nr 7

piątek, 10 października, godz. 16:00, Filia nr 7 przy ul. Marulewskiej 7

Prezydent Miasta Inowrocławia Arkadiusz Fajok oraz Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza zapraszają na warsztaty kreatywne dzieci od 6. roku życia. Podczas zajęć wykonamy ptasie magnesy.



Kujawy na szkle malowane

sobota, 11 października, godz. 10:00, zbiórka: ul. Kasztanowa 15

Zajęcia łączące twórczą ekspresję z odkrywaniem piękna regionalnych tradycji skierowane są do dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Warsztaty poprowadzi inowrocławski artysta Adam Łożykowski, który podzieli się swoją wiedzą i pasją w swojej profesjonalnej pracowni artystycznej. Uczestnicy poznają fascynujący świat szkła – jego właściwości, techniki obróbki, możliwości zdobienia oraz metody, takie jak: cięcie, grawerowanie czy formowanie. Efektem warsztatów będzie samodzielne malowanie kujawskich wzorów na szkle techniką fusingu, czyli stapiania szkła pod wpływem wysokiej temperatury.



Otwarty Puchar Polski w Kenjutsu i Kobudo

sobota, 11 października, godz. 11:00, Hala Widowiskowo-Sportowa

Uroczyste otwarcie zawodów wraz z pokazem SSW Rondo Inowrocław, a następnie rozpoczną się zmagania ponad 120 zawodników z różnych Klubów Federacji IMAF Polska. Zaplanowano rozegranie 30 konkurencji w Kenjutsu (miecz japoński) i Kobudo (formy z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi okinawskich w samoobronie). Rywalizacja będzie przebiegać z podziałem na kategorie wiekowe — od najmłodszych po seniorów.



GRUDZIĄDZ



Męskie Brzmienia - Siła głosu, głębia emocji

sobota, 11 października, godz. 16:00, CK Teatr

Czas na wyjątkowe show! Męskie Brzmienia, pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy, przejmuje scenę, nadając znanym polskim i światowym utworom nową, oryginalną formę. W unikalnych aranżacjach klasyki, popu i rocka, będzie można usłyszeć utwory pełne energii, refleksji i mocnych dźwięków. Koncert Męskiego Brzmienia to doskonałe połączenie dynamicznych rockowych hitów, klimatycznych ballad oraz niezapomnianych kompozycji muzyki filmowej.



Koncert Edyty Geppert z zespołem

niedziela, 12 października, godz. 17:00, CK Teatr

Edyta Geppert to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Od kiedy, przed laty, Edyta Geppert w wyjątkowy sposób wyłoniła się w nurcie poezji śpiewanej, uznawana jest za Pierwszą Damę Polskiej Estrady. Zrobiła tak oszałamiającą karierę, że trudno obecnie znaleźć słuchacza, który nie znałby jej największych utworów. Do jej największych przebojów należą "Jaka róża taki cierń", "Och, życie kocham cię nad życie" czy "Nie żałuję".



WŁOCŁAWEK



Dyskusyjny Klub Mangi

piątek, 10 października, godz. 16:00, CK Browar B.

Rozmowy o ulubionych tytułach, wymiana polecajek i luźna atmosfera dla każdego – niezależnie od tego, czy to dopiero początek przygody z mangą czy rozszerzenie swojego zainteresowania. To okazja, by spotkać ludzi z podobną zajawką i spędzić czas w świetnym klimacie.



Dragon Expo

sobota i niedziela, 11-12 października, Hala Widowiskowo-Sportowa

Ogólnopolski event terrarystyczny i botaniczny. Będzie można z bliska zobaczyć egzotyczne zwierzęta, unikalne rośliny, minerały i rękodzieło. To niepowtarzalna okazja dla miłośników przyrody, kolekcjonerów i rodzin z dziećmi. Będzie można zobaczyć gatunki, które na co dzień ogląda się wyłącznie w książkach czy filmach przyrodniczych.



Andrzej Korycki i Dominika Żukowska

sobota, 11 października, godz. 18:00, CK Browar B.

Wieczór ballady, gitary i emocji. Andrzej Korycki i Dominika Żukowska tworzą duet, który od lat urzeka publiczność prostotą, szczerością i wzruszającą muzyką. Na scenie pojawią się utwory Bułata Okudżawy i Włodzimierza Wysockiego, ale też autorskie piosenki i ballady o życiu, morzu i uczuciach. Dwa wyjątkowe głosy, mistrzowskie brzmienie gitar i mnóstwo anegdot – czasem zabawnych, czasem bardzo osobistych. To nie tylko koncert – to spotkanie z ludźmi, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia i potrafią to pięknie wyśpiewać.



Niedziela z Kustoszem w Muzeum Etnograficznym

niedziela, 12 października, godz. 12:00, Muzeum Etnograficzne

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela z kustoszem” na wystawie czasowej pt. Nad Wisłą, na Urzeczu. Tutaj żyć było trudno, ale się opłacało…



GRUBNO (pow. chełmiński)



Hubertus 2025

sobota, 11 października, godz. 15:00-22:00, pola gospodarstwa w Grubnie

Na polach gospodarstwa w Grubnie odbędzie się Hubertus – tradycyjny bieg myśliwski organizowany przez Agro-Sieć i Agro-Sieć maszyny, wspólnie z Klubem Jazdy Konnej „Joker” w Działowie. To wyjątkowe wydarzenie, które co roku gromadzi miłośników koni, myślistwa oraz historii, a także całe rodziny z regionu.



BRZOZA (pow. bydgoski)



Gra terenowa w hołdzie dla Powstańców Wielkopolskich

niedziela, 12 października, godz. 11:00, kościół w Brzowie

Rodzinna lekcja historii w podbydgoskiej Brzozie. Dzieci w wieku 8-12 lat wraz z rodzicami zaproszone są do udziału w grze terenowej „Cześć Pamięci Wielkopolskim Bohaterom!”. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą odkrywać historię Powstania Wielkopolskiego na Kujawach, rozwiązując zagadki i szyfry w terenie. Pomoże im w tym m.in. grupa rekonstrukcyjna. Grę organizują pasjonaci historii, którzy zdobyli na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.



W podbydgoskiej Brzozie kult Powstańców Wielkopolskich jest bardzo żywy. W centrum miejscowości znajduje się upamiętniający ich pomnik. Wzniesiony został przez wdzięcznych mieszkańców z inicjatywy hrabiny Marii Skórzewskiej w 1923 roku Monument zniszczono na rozkaz niemieckich okupantów w 1940 roku. W 2011 roku pomnik został odbudowany przez władze samorządowe gminy, przy współudziale środków unijnych.



WAŁDOWO SZLACHECKIE (pow. grudziądzki)



V Harcerska Impreza na Orientację REMUS’25

sobota, 11 października, godz. 10:00-16:00, Szkoła Podstawowa im. St. Broniewskiego „Orszy”

Można potraktować to wydarzenie jako nieoczywisty spacer lub sportową rozgrywkę w różnych kategoriach wiekowych. Impreza jest zaliczana do Pucharu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pucharu Grudziądza w Marszach na Orientację!