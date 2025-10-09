Nielegalne składowiska śmieci. Polska mafia naśladuje tę włoską? O tym w „Rozmowie Dnia"

2025-10-09, 09:02  Michał Słobodzian/Redakcja
Prof. Bartosz Rakoczy/fot. Radosław Łączkowski

Prof. Bartosz Rakoczy/fot. Radosław Łączkowski

Słabe egzekwowanie prawa, to jeden z problemów w walce z nielegalnymi składowiskami odpadów - ocenił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK profesor Bartosz Rakoczy, specjalista prawa ochrony środowiska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gość Michała Słobodziana.

W naszym regionie jest około 60 nielegalnych składowisk, w 30 miejscach zalegają odpady niebezpieczne. W ocenie Bartosza Rakoczego, gospodarka odpadami powinna być jak najbardziej pod kontrolą państwa. Wprowadzony niedawno system zabezpieczeń to zmiana w dobrym kierunku - ocenił nasz gość:

- Ustawodawca poszedł po rozum do głowy, bo przy wydawaniu pozwoleń w obecnym kształcie norm prawnych wymagane jest zabezpieczenie w formie polisy, gwarancji bankowej, czy nawet gotówkowej - mówi prof. Bartosz Rakoczy. - Tyle tylko, że trzeba wyważyć interes tego podmiotu. Jeśli ma wyłożyć kwotę czy gwarancję bankową w jakiejś ogromnej wysokości, to może go na to nie stać. Z drugiej strony, to musi być kaucja realna, żeby organ nie wykorzystał tej kwoty tylko na korespondencję. Wyśle trzy listy i się skończy zabezpieczenie...

Gość „Rozmowy Dnia" zwrócił uwagę, że gospodarka odpadami jest przestrzenią wykorzystywaną do rozwijania działalności przestępczej.

- Mam nieco włoskich doświadczeń, mam kontakt z kolegami profesorami prawa ochrony ze środowiska włoskiego. Gdy rozmawiamy o polityce odpadowej, to chyba każdy z tych kolegów, podczas naszych przyjacielskich serdecznych spotkań wskazywał, że we Włoszech odpady to jest biznes, którym głównie interesuje się mafia - mówił prof. Bartosz Rakoczy.
- Bo oprócz tego, że w politykę gospodarowania odpadami jest wpisana ekologia, to widać tam również potężny biznes. Tam gdzie jest biznes są wielkie pieniądze, a tam gdzie są wielkie pieniądze, zawsze istnieje pokusa zarobienia w sposób inny niż to przewiduje prawo, a to z kolei sprzyja zachowaniom niewłaściwym, nie tylko w zakresie antyekologicznym, ale również w zakresie przestępczym. Myślę, że my się tak naprawdę dopiero uczymy prawidłowej gospodarki gospodarowania odpadami, zainspirowani przede wszystkim prawem europejskim, bo tam nasze regulacje mają głównie źródło (...).

Michał Słobodzian pytał także gościa „Rozmowy Dnia" o sprawę budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle. Kolejny temat: działający od nieco ponad tygodnia system kaucyjny budzi skrajne emocje - czy słusznie?
I wreszcie: Czy Europejski Zielony Ład, wywołujący tak wiele pytań o koszty, jest koniecznością?

Cała rozmowa niżej, pozostałe zamieszczamy: TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z prof. Bartoszem Rakoczym

