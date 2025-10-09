Nielegalne składowiska śmieci. Polska mafia naśladuje tę włoską? O tym w „Rozmowie Dnia"

2025-10-09, 09:02 Michał Słobodzian/Redakcja

Prof. Bartosz Rakoczy/fot. Radosław Łączkowski

Słabe egzekwowanie prawa, to jeden z problemów w walce z nielegalnymi składowiskami odpadów - ocenił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK profesor Bartosz Rakoczy, specjalista prawa ochrony środowiska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gość Michała Słobodziana.

W naszym regionie jest około 60 nielegalnych składowisk, w 30 miejscach zalegają odpady niebezpieczne. W ocenie Bartosza Rakoczego, gospodarka odpadami powinna być jak najbardziej pod kontrolą państwa. Wprowadzony niedawno system zabezpieczeń to zmiana w dobrym kierunku - ocenił nasz gość:



- Ustawodawca poszedł po rozum do głowy, bo przy wydawaniu pozwoleń w obecnym kształcie norm prawnych wymagane jest zabezpieczenie w formie polisy, gwarancji bankowej, czy nawet gotówkowej - mówi prof. Bartosz Rakoczy. - Tyle tylko, że trzeba wyważyć interes tego podmiotu. Jeśli ma wyłożyć kwotę czy gwarancję bankową w jakiejś ogromnej wysokości, to może go na to nie stać. Z drugiej strony, to musi być kaucja realna, żeby organ nie wykorzystał tej kwoty tylko na korespondencję. Wyśle trzy listy i się skończy zabezpieczenie...



Gość „Rozmowy Dnia" zwrócił uwagę, że gospodarka odpadami jest przestrzenią wykorzystywaną do rozwijania działalności przestępczej.



- Mam nieco włoskich doświadczeń, mam kontakt z kolegami profesorami prawa ochrony ze środowiska włoskiego. Gdy rozmawiamy o polityce odpadowej, to chyba każdy z tych kolegów, podczas naszych przyjacielskich serdecznych spotkań wskazywał, że we Włoszech odpady to jest biznes, którym głównie interesuje się mafia - mówił prof. Bartosz Rakoczy.

- Bo oprócz tego, że w politykę gospodarowania odpadami jest wpisana ekologia, to widać tam również potężny biznes. Tam gdzie jest biznes są wielkie pieniądze, a tam gdzie są wielkie pieniądze, zawsze istnieje pokusa zarobienia w sposób inny niż to przewiduje prawo, a to z kolei sprzyja zachowaniom niewłaściwym, nie tylko w zakresie antyekologicznym, ale również w zakresie przestępczym. Myślę, że my się tak naprawdę dopiero uczymy prawidłowej gospodarki gospodarowania odpadami, zainspirowani przede wszystkim prawem europejskim, bo tam nasze regulacje mają głównie źródło (...).

