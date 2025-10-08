Na przetarg nikt się nie zgłosił. Władze UKW: „Mamy zainteresowanych kupnem budynku"

2025-10-08, 14:32  Damian Klich
Na razie zajęcia w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11 odbywają się normalnie/fot. UKW, Archiwum

Na razie nie będzie nowego przetargu na budynek UKW przy Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy.

Poprzedni przetarg na sprzedaż dawnej siedziby Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zakończył się miesiąc temu. Nikt nie złożył oferty na jego zakup. Po 30 dniach władze uczelni mogły rozpisać przetarg ponownie, jednak obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi nabywcami. Władze UKW nią chce zdradzać, kto jest zainteresowany.

Jeśli rozmowy nie zakończą się pomyślnie, to przetarg będzie ponownie rozpisany. Do tego czasu zajęcia w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11 odbywają się normalnie.

Władze uczelni sprzedają ten budynek, ponieważ chcą skoncentrować studenckie życie w siedzibie przy ul. Chodkiewicza i uniknąć rozdrobnienia na wiele budynków, co staje się coraz bardziej kosztowne.

