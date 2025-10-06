Akcja pod kryptonimem „wyścig słoni". Policja wzięła się za kierowców ciężarówek

2025-10-06, 13:20 Redakcja

Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe/fot. KPP Aleksandrów Kujawski

Policjanci z aleksandrowskiej „drogówki” przeprowadzili wzmożone kontrole na autostradzie A1. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe.

Obecne pojazdy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, mają zakaz wyprzedzania na autostradzie i na drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy. Za niestosowanie się do nowego zakazu może być nałożony mandat w wysokości 1000 złotych i aż 8 punktów karnych.



W piątek, policjanci z aleksandrowskiej „drogówki” przeprowadzili działania, pt. „Wyścig Słoni”. Funkcjonariusze obserwowali ruch samochodów ciężarowych na autostradzie. Niestety, trzech kierowców ciężarówek zlekceważyło obowiązujące przepisy, narażając siebie i innych na ryzyko. Za naruszenie przepisów dotyczących zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe funkcjonariusze nałożyli na kierowców mandaty w wysokości 1000 złotych oraz przypisali po 8 punktów karnych.



Policjanci apelują do wszystkich kierujących pojazdami ciężarowymi o przestrzeganie przepisów i respektowanie zakazu wyprzedzania na drogach ekspresowych i autostradach. Takie zachowanie nie tylko utrudnia ruch, ale także zwiększa ryzyko kolizji i wypadków.