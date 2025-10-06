Potrafią udawać dziecko tygodniami. „Rozmowa Dnia" PR PiK o pedofilii w Internecie

2025-10-06, 09:01 Michał Słobodzian/Redakcja

Archiwalne zdjęcie z policyjnej akcji wymierzonej w jedną z największych pedofilskich platform streamingowych na świecie/fot. materiały policji

Dzieci w sieci nie są bezpieczne. Przestępcy seksualni działają podstępnie. Każdą próbę uwiedzenia dziecka przez Internet trzeba jak najszybciej zgłosić policji - mówiła w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK podinspektor Monika Hermann z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W ostatnich czterech policja zatrzymała w Polsce około 400 osób posiadających lub produkujących treści pedofilskie. Przestępcy coraz częściej grasują w sieci. Podszywają się pod rówieśników, z potencjalnymi ofiarami potrafią rozmawiać tygodniami. Wykorzystują to, że dzieci coraz częściej w Internecie szukają znajomości - mówiła podinspektor Monika Hermann z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji:



- Spotykają się dwie osoby. Wydaje się, że to są rówieśnicy, którzy mają podobne zainteresowanie. Co myśli dziecko? „Dlaczego ja mam się nie spotkać z nim w realu, skoro rozmawiamy już przez 3-4 miesiące, skoro on jest taki świetny i tak fajnie ze mną rozmawia. On mnie zna, bo przecież ja już tak długo z nim prowadzę rozmowę". Dziecko w ogóle nie zakłada, że po drugiej stronie siedzi dorosła osoba, nawet, jeśli jest nawiązany kontakt przez kamerkę. Rozmówca może przecież nakładać sobie różne nakładki, przez co sprawia wrażenie, że jest w tym samym wieku...



Jak mówiła Monika Hermann, każdą próbę uwiedzenia dziecka w sieci trzeba jak najszybciej zgłosić policji.



Cała rozmowa dostępna jest niżej, wcześniejsze zamieszczamy: TUTAJ