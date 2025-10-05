Wypadek na DK 10 koło Torunia. Jedna osoba nie żyje. Cztery zostały zabrane do szpitali [aktualizacja]

2025-10-05, 09:50  Redakcja
W wypadku zginęła 26-latka. Cztery osoby zostały zabrane do szpitali

W wypadku zginęła 26-latka. Cztery osoby zostały zabrane do szpitali

Do wypadku doszło o godz. 8:23 na drodze krajowej nr 10 w kierunku autostrady A1 koło Torunia. Zderzyły się dwa samochody osobowe. W autach podróżowało siedem osób.

Na miejsce wysłano między innymi śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i cztery zastępy straży pożarnej. Droga jest zablokowana.

– Kierujący mercedesem 70-latek, w czasie manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z osobową kią. Za kierownicą siedziała 26-latka, kobieta poniosła śmierć na miejscu. Cztery osoby, które podróżowały tymi samochodami, zostały przetransportowane do szpitali. Droga na wyjeździe z Torunia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać przez najbliższe dwie godziny, nawet dłużej – mówił asp. Dominka Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Policja wytyczyła objazd dla jadących z Bydgoszczy DK15 przez Toruń, a dla podróżujących A1 – zjazd w Lubiczu.

O wypadku mówi asp. Dominika Bocian

Toruń
wypadek, DK 10

Region

Śmiertelny wypadek pod Aleksandrowem Kujawskim. Mężczyzna został potrącony przez pociąg

Śmiertelny wypadek pod Aleksandrowem Kujawskim. Mężczyzna został potrącony przez pociąg

2025-10-05, 08:54
W Teatrze Baj Pomorski w Toruniu wystartował nabór do Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży

W Teatrze Baj Pomorski w Toruniu wystartował nabór do Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży

2025-10-04, 22:27
Seria potrąceń pieszych w Bydgoszczy i okolicy. Kilka osób trafiło do szpitala

Seria potrąceń pieszych w Bydgoszczy i okolicy. Kilka osób trafiło do szpitala

2025-10-04, 21:50
Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego przy toruńskim UMK. To już piętnasta edycja tej wyjątkowej inicjatywy

Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego przy toruńskim UMK. To już piętnasta edycja tej wyjątkowej inicjatywy

2025-10-04, 21:01
Pożar autobusu na dworcu autobusowym w Bydgoszczy. Ogień szybko ugaszono

Pożar autobusu na dworcu autobusowym w Bydgoszczy. Ogień szybko ugaszono

2025-10-04, 20:35
Ciężarówka potrąciła pieszego na DK10 w Sadkach koło Nakła. 57-letni mężczyzna trafił do szpitala

Ciężarówka potrąciła pieszego na DK10 w Sadkach koło Nakła. 57-letni mężczyzna trafił do szpitala

2025-10-04, 19:41
Bydgoskie Centrum Onkologii otrzyma 300 mln zł. Suma pozwoli rozbudować i zmodernizować placówkę [zdjęcia]

Bydgoskie Centrum Onkologii otrzyma 300 mln zł. Suma pozwoli rozbudować i zmodernizować placówkę [zdjęcia]

2025-10-04, 19:21
W podwłocławskim Choceniu gmina kazała ściąć Dąb Tysiąclecia. Mieszkańcy są oburzeni [zdjęcia]

W podwłocławskim Choceniu gmina kazała ściąć Dąb Tysiąclecia. Mieszkańcy są oburzeni [zdjęcia]

2025-10-04, 17:54
Miłośnicy gier komputerowych rywalizują w Toruniu w ramach turnieju e-Sport Gaming Kings [zdjęcia]

Miłośnicy gier komputerowych rywalizują w Toruniu w ramach turnieju e-Sport Gaming Kings [zdjęcia]

2025-10-04, 16:27

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę