„Publikacja daje biografii drugie życie”. Spotkanie z autorką książki o gen. Elżbiecie Zawackiej w Toruniu

2025-10-04, 09:26 Monika Kaczyńska/Redakcja

Do Torunia przyjechała Clare Mulley, brytyjska dziennikarka i historyk, która jest autorką książki o gen. Elżbiecie Zawackiej/fot.: Monika Kaczyńska

Gen. Elżbieta Zawacka – kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, cichociemna – została bohaterką książki „Agentka Zo. Historia Elżbiety Zawackiej, bohaterki II wojny światowej”. W Toruniu gości jej autorka, brytyjska historyk i dziennikarka Clare Mulley, która opowiadała o pracy nad książką w siedzibie Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

– To jest również nasza wspólna historia wojenna, ponieważ generał Zawacka nie działała tylko na terenie Polski. Chciałbym, żeby to było odbierane w ten sposób, że była ona częścią wspólnej europejskiej historii ruchu oporu i wysiłku wojennego – podkreślała Clare Mulley.



– Nie mogłam się od niej oderwać. Uważam, że jest rewelacyjnie napisana. Byłam pełna podziwu dla tła historycznego. Jest niesamowicie przedstawione i oczywiście sama postać pani profesor. Gdy czytałam tę książkę, dosłownie widziałam ją i słyszałam – mówiła Dorota Zawacka-Wakarecy, prezes fundacji.



– Ta publikacja daje drugie życie biografii pani generał. Trafia pod strzechy anglosaskich rynków czytelniczych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Po drugie, być może i kto wie, będzie przyczynkiem do filmu, który być może powstanie w niedługim czasie – dodał Paweł Gulewski, prezydent Torunia.



Książka miała premierę w ubiegłym roku w Londynie, została też wydana na rynku amerykańskim. Teraz ukazało się polskie tłumaczenie. Z Clare Mulley będzie można spotkać się w sobotę (4 października) o godz. 12:00 w Dworze Artusa.