„Publikacja daje biografii drugie życie”. Spotkanie z autorką książki o gen. Elżbiecie Zawackiej w Toruniu

Do Torunia przyjechała Clare Mulley, brytyjska dziennikarka i historyk, która jest autorką książki o gen. Elżbiecie Zawackiej/fot.: Monika Kaczyńska
Gen. Elżbieta Zawacka – kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, cichociemna – została bohaterką książki „Agentka Zo. Historia Elżbiety Zawackiej, bohaterki II wojny światowej”. W Toruniu gości jej autorka, brytyjska historyk i dziennikarka Clare Mulley, która opowiadała o pracy nad książką w siedzibie Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
– To jest również nasza wspólna historia wojenna, ponieważ generał Zawacka nie działała tylko na terenie Polski. Chciałbym, żeby to było odbierane w ten sposób, że była ona częścią wspólnej europejskiej historii ruchu oporu i wysiłku wojennego – podkreślała Clare Mulley.
– Nie mogłam się od niej oderwać. Uważam, że jest rewelacyjnie napisana. Byłam pełna podziwu dla tła historycznego. Jest niesamowicie przedstawione i oczywiście sama postać pani profesor. Gdy czytałam tę książkę, dosłownie widziałam ją i słyszałam – mówiła Dorota Zawacka-Wakarecy, prezes fundacji.
– Ta publikacja daje drugie życie biografii pani generał. Trafia pod strzechy anglosaskich rynków czytelniczych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Po drugie, być może i kto wie, będzie przyczynkiem do filmu, który być może powstanie w niedługim czasie – dodał Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
Książka miała premierę w ubiegłym roku w Londynie, została też wydana na rynku amerykańskim. Teraz ukazało się polskie tłumaczenie. Z Clare Mulley będzie można spotkać się w sobotę (4 października) o godz. 12:00 w Dworze Artusa.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę