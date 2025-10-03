Pożar w Inowrocławiu! Palą się trzy budynki. Z ogniem walczy 26 zastępów straży pożarnej [zdjęcia]

2025-10-03, 14:37 Monika Siwak/Redakcja

Z pożarem w Inowrocławiu walczy 26 zastępów straży pożarnej/fot.: Jarosław Skotnicki, KP PSP Inowrocław

Przy ulicy Jagiellońskiej płoną trzy domy, w tym zakład produkcyjno-magazynowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Są utrudnienia dla kierowców w obrębie osiedla Piastowskiego.

– Na miejscu działa 26 Zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, patrole policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Działania są prowadzone w obrębie ulicy Krzywoustego oraz ulicy Jagiellońskiej. Wszystkie osoby opuściły budynki przed przybyciem zastępów – mówi starszy kapitan Jarosław Skotnicki z inowrocławskiej straży pożarnej.