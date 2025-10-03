XIX Konkurs Chopinowski. Pierwszy wychowanek Akademii Muzycznej w Bydgoszczy już po przesłuchaniu
W prestiżowej rywalizacji bierze udział 85 pianistów z 20 krajów. Wśród nich studenci oraz absolwenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: Mana Shoji, Jan Widlarz, Adam Kałduński, Việt Trung Nguyễn.
Pierwsze przesłuchania rozpoczęły się w piątek (3.10). W porannej sesji zaplanowano występ trzech reprezentantów Polski. Wśród nich wspomnianego Jana Widlarza, który jest uczniem Katarzyny Popowej-Zydroń i Pawła Wakarecego.
Transmisję z przesłuchań można oglądać na stronie Instytutu Fryderyka Chopina na Facebooku:
- Nokturn c-moll op. 48 nr 1
- Walc As-dur op. 34 nr 1
- Etiuda gis-moll op. 25 nr 6
- Ballada f-moll op. 52