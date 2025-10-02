Manifestacja solidarności z Palestyną: „Ludobójstwo w Gazie naprawdę się dzieje!" [zdjęcia]

2025-10-02, 21:20  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Działania Izraela w strefie Gazy i zatrzymanie obywateli Polski z misją humanitarną - w tej sprawie partia Razem zorganizowała demonstrację/fot. Natasza Trzebuchowska

Działania Izraela w Strefie Gazy i zatrzymanie obywateli Polski jadących tam z misją humanitarną - w tej sprawie partia Razem zorganizowała demonstrację. Jej uczestnicy spotkali się przy ulicy Mostowej w Bydgoszczy.

- Kiedy ludziom dzieje się krzywda, nieważne w jakim zakątku świata, to trzeba powiedzieć jedno: my nie możemy być obojętni, bo wtedy świat będzie obojętny na naszą krzywdę...

- Sprzeciwiamy się ludobójstwu w Gazie, temu, czego dopuszcza się Izrael. Żądamy, by nasz rząd w końcu zaczął jakieś działania...

- Chcemy dotrzeć do lokalnej społeczności przekazując informacje o tym, że ludobójstwo w Gazie naprawdę się dzieje. Za 10, 20, 30 lat będziemy chcieli powiedzieć, że coś robiliśmy, a nie, że siedzieliśmy bezczynnie, kiedy w Gazie masowej ginęli cywile pod izraelskimi bombami... - mówili członkowie zarządu bydgoskiego z okręgu partii Razem - Aleksander Chronowski i Maciej Ryckowski.


Przypomnijmy: W nocy siły izraelskie zatrzymały uczestników flotylli, która płynie do Strefy Gazy. Jedną z zatrzymanych osób jest poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych - zatrzymani obywatele Polski są bezpieczni.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Działania Izraela w strefie Gazy i zatrzymanie obywateli Polski z misją humanitarną - w tej sprawie partia Razem zorganizowała demonstrację/fot. Natasza Trzebuchowska Działania Izraela w strefie Gazy i zatrzymanie obywateli Polski z misją humanitarną - w tej sprawie partia Razem zorganizowała demonstrację/fot. Natasza Trzebuchowska Działania Izraela w strefie Gazy i zatrzymanie obywateli Polski z misją humanitarną - w tej sprawie partia Razem zorganizowała demonstrację/fot. Natasza Trzebuchowska

