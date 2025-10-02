Zderzenie ciężarówki i pojazdów służb drogowych na A1 w Rogowie. Droga zablokowana

2025-10-02, 13:44  Agata Raczek/Redakcja
Zderzenie ciężarówki i pojazdów służb drogowych na A1 w Rogowie. Droga zablokowana/fot.: Facebook, KM PSP Toruń

Do zderzenia ciężarówki z pojazdami służb drogowych doszło przed południem na autostradzie A1 w Rogowie (pow. toruński). Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.

- Krótko przed godziną 12:00, policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na 136 kilometrze autostrady A1, w miejscowości Rogowo - w kierunku Gdańska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zderzenia ciężarówki z pojazdami obsługującymi prace drogowe na tym odcinku autostrady. Nikomu nic poważnego się nie stało. Obecnie oba pasy w kierunku Gdańska są zablokowane - przekazał mł. asp. Sebastian Pypczyński, rzecznik toruńskich policjantów.

Mówi mł. asp. Sebastian Pypczyński, rzecznik toruńskich policjantów

