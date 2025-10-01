Inowrocław ma swojego powstańczego bohatera. To „Jędruś". Jest apel o pomnik

2025-10-01, 20:49  Radosław Łączkowski/Redakcja
Działacze Konfederacji z Inowrocławia apelują do władz miasta o budowę pomnika najmłodszego powstańca warszawskiego - urodzonego w Inowrocławiu Andrzeja Szwajkerta - ps. „Jędruś”/fot. nadesłane

Działacze Konfederacji z Inowrocławia apelują do władz miasta o budowę pomnika najmłodszego powstańca warszawskiego - urodzonego w Inowrocławiu Andrzeja Szwajkerta - ps. „Jędruś”/fot. nadesłane

Odpowiedź inowrocławskiego ratusza na wniosek działaczy Konfederacji z Inowrocławia

Odpowiedź inowrocławskiego ratusza na wniosek działaczy Konfederacji z Inowrocławia

Odpowiedź inowrocławskiego ratusza na wniosek działaczy Konfederacji z Inowrocławia

Odpowiedź inowrocławskiego ratusza na wniosek działaczy Konfederacji z Inowrocławia

Działacze Konfederacji z Inowrocławia apelują do władz miasta o budowę pomnika najmłodszego powstańca warszawskiego - urodzonego w Inowrocławiu Andrzeja Szwajkerta - ps. „Jędruś”. W sierpniu do prezydenta Arkadiusza Fajoka wysłano pismo. Konfederacja otrzymała dwie – jej zdaniem – sprzeczne odpowiedzi.

- Z tych dwóch pism wynika pewna niespójność w przekazie miasta - mówi Marcin Wroński, radny powiatu inowrocławskiego. - W pierwszym piśmie naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa zwraca się do Wydziału Budżetowo-Finansowego o zabezpieczenie środków na przyszły rok, właśnie na budowę tego pomnika. Po dwóch tygodniach dostajemy pismo od zastępcy prezydent miasta, pani Aleksandry Sikory, w którym oznajmia, że na ten rok nie ma środków w budżecie. Nie wymagamy, żeby ten pomnik powstał w tym roku. Ważne jest to, żebyśmy upamiętnili Jędrusia, bo mamy się kim pochwalić - małym bohaterem znanym na całym Polskę, który w Inowrocławiu się urodził.

Marcin Wroński dodał, że miasto upamiętniło „Jędrusia” tablicą i nazwaniem skweru jego imieniem, jednak zaznaczył, że była to inicjatywa radnego Grzegorza Kaczmarka.
Andrzej Szwajkert zginął podczas walk na Żoliborzu. Miał 11 lat.

Mówi Marcin Wroński

Inowrocław

Region

Już nie raczkuje, a świętuje - roczek Politycy podsumowują program Aktywny Rodzic w regionie

Już nie raczkuje, a świętuje - roczek! Politycy podsumowują program „Aktywny Rodzic" w regionie

2025-10-01, 19:59
Zabytkowa Wieża Ciśnień ma oko na Bydgoszcz. Klikasz i widzisz miasto z góry

Zabytkowa Wieża Ciśnień ma „oko" na Bydgoszcz. Klikasz i widzisz miasto z góry

2025-10-01, 17:43
Po pożarze mieszkania w toruńskim bloku. 44-latek z zarzutami zaprószenia ognia

Po pożarze mieszkania w toruńskim bloku. 44-latek z zarzutami zaprószenia ognia

2025-10-01, 17:09
Wicepremier na Politechnice Bydgoskiej: To jedna z najwybitniejszych uczelni w kraju

Wicepremier na Politechnice Bydgoskiej: „To jedna z najwybitniejszych uczelni w kraju"

2025-10-01, 16:55
UMK inauguruje nowy rok i rusza z międzynarodowym projektem badawczym o pandemii

UMK inauguruje nowy rok i rusza z międzynarodowym projektem badawczym o pandemii

2025-10-01, 16:10
Kłęby dymu nad bydgoskim Siernieczkiem. Palił się rząd drewnianych szop

Kłęby dymu nad bydgoskim Siernieczkiem. Palił się rząd drewnianych szop

2025-10-01, 14:45
Spłonął sprzęt rolniczy i zbiornik z paliwem. Po pożarze budynku w Dorposzu Chełmińskim [zdjęcia]

Spłonął sprzęt rolniczy i zbiornik z paliwem. Po pożarze budynku w Dorposzu Chełmińskim [zdjęcia]

2025-10-01, 12:47
Są wyniki sekcji zwłok 15-latka, który wypadł z okna bursy szkolnej w Bydgoszczy

Są wyniki sekcji zwłok 15-latka, który wypadł z okna bursy szkolnej w Bydgoszczy

2025-10-01, 11:48
Przetarg na budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Wyrzysk zostanie ogłoszony w grudniu

Przetarg na budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Wyrzysk zostanie ogłoszony w grudniu

2025-10-01, 11:03

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę