Inowrocław ma swojego powstańczego bohatera. To „Jędruś". Jest apel o pomnik

2025-10-01, 20:49 Radosław Łączkowski/Redakcja

Działacze Konfederacji z Inowrocławia apelują do władz miasta o budowę pomnika najmłodszego powstańca warszawskiego - urodzonego w Inowrocławiu Andrzeja Szwajkerta - ps. „Jędruś”. W sierpniu do prezydenta Arkadiusza Fajoka wysłano pismo. Konfederacja otrzymała dwie – jej zdaniem – sprzeczne odpowiedzi.

- Z tych dwóch pism wynika pewna niespójność w przekazie miasta - mówi Marcin Wroński, radny powiatu inowrocławskiego. - W pierwszym piśmie naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa zwraca się do Wydziału Budżetowo-Finansowego o zabezpieczenie środków na przyszły rok, właśnie na budowę tego pomnika. Po dwóch tygodniach dostajemy pismo od zastępcy prezydent miasta, pani Aleksandry Sikory, w którym oznajmia, że na ten rok nie ma środków w budżecie. Nie wymagamy, żeby ten pomnik powstał w tym roku. Ważne jest to, żebyśmy upamiętnili Jędrusia, bo mamy się kim pochwalić - małym bohaterem znanym na całym Polskę, który w Inowrocławiu się urodził.



Marcin Wroński dodał, że miasto upamiętniło „Jędrusia” tablicą i nazwaniem skweru jego imieniem, jednak zaznaczył, że była to inicjatywa radnego Grzegorza Kaczmarka.

Andrzej Szwajkert zginął podczas walk na Żoliborzu. Miał 11 lat.