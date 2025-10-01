Inowrocław ma swojego powstańczego bohatera. To „Jędruś". Jest apel o pomnik

Działacze Konfederacji z Inowrocławia apelują do władz miasta o budowę pomnika najmłodszego powstańca warszawskiego - urodzonego w Inowrocławiu Andrzeja Szwajkerta - ps. „Jędruś”/fot. nadesłane
Odpowiedź inowrocławskiego ratusza na wniosek działaczy Konfederacji z Inowrocławia
Odpowiedź inowrocławskiego ratusza na wniosek działaczy Konfederacji z Inowrocławia
Działacze Konfederacji z Inowrocławia apelują do władz miasta o budowę pomnika najmłodszego powstańca warszawskiego - urodzonego w Inowrocławiu Andrzeja Szwajkerta - ps. „Jędruś”. W sierpniu do prezydenta Arkadiusza Fajoka wysłano pismo. Konfederacja otrzymała dwie – jej zdaniem – sprzeczne odpowiedzi.
- Z tych dwóch pism wynika pewna niespójność w przekazie miasta - mówi Marcin Wroński, radny powiatu inowrocławskiego. - W pierwszym piśmie naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa zwraca się do Wydziału Budżetowo-Finansowego o zabezpieczenie środków na przyszły rok, właśnie na budowę tego pomnika. Po dwóch tygodniach dostajemy pismo od zastępcy prezydent miasta, pani Aleksandry Sikory, w którym oznajmia, że na ten rok nie ma środków w budżecie. Nie wymagamy, żeby ten pomnik powstał w tym roku. Ważne jest to, żebyśmy upamiętnili Jędrusia, bo mamy się kim pochwalić - małym bohaterem znanym na całym Polskę, który w Inowrocławiu się urodził.
Marcin Wroński dodał, że miasto upamiętniło „Jędrusia” tablicą i nazwaniem skweru jego imieniem, jednak zaznaczył, że była to inicjatywa radnego Grzegorza Kaczmarka.
Andrzej Szwajkert zginął podczas walk na Żoliborzu. Miał 11 lat.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę