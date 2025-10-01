Zabytkowa Wieża Ciśnień ma „oko" na Bydgoszcz. Klikasz i widzisz miasto z góry

2025-10-01, 17:43 Agata Raczek/Redakcja

Wieża Ciśnień w Bydgoszczy/fot. Pit1233/Wikipedia

Nowa atrakcja na Wieży Ciśnień w Bydgoszczy. Dzięki kamerze umieszczonej na dachu zabytkowej budowli, można oglądać miasto z lotu ptaka - przez całą dobę.

- W sieci dostępna jest już transmisja live, dzięki której możemy podziwiać panoramę Bydgoszczy z wysokości 50-60 metrów - mówi Tomasz Okoński, rzecznik bydgoskich wodociągów. - Zamontowaliśmy na dachu zabytkowej wieży ciśnień, która znajduje się w parku Henryka Dąbrowskiego, kamerę z widokiem na miasto - mówi Tomasz Okoński.

- Obraz transmitowany jest na żywo przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem naszej strony internetowej. Co ciekawe, kamera codziennie się trochę przesuwa, więc to nie jest tak, że obraz zawsze będzie statyczny. Codziennie zobaczymy inną część Bydgoszczy.

Zabytkowa Wieża Ciśnień przy ul. Filareckiej 2 w Bydgoszczy ma już 125 lat. Można w niej zobaczyć m.in. drewniane rury wodociągowe, dawne wyposażenie łazienek i toalet, a także archiwalne fotografie.

Na wysokości 38 metrów znajduje się też ogólnodostępny taras widokowy z lunetami, z którego można podziwiać panoramę miasta. Od dziś Bydgoszcz można też oglądać z tej perspektywy na żywo – dzięki kamerze online dostępnej na stronie internetowej MWiK.