Już nie raczkuje, a świętuje - roczek! Politycy podsumowują program „Aktywny Rodzic" w regionie

Na zdjęciu posłanka Iwona Karolewska (z lewej), Agnieszka Szulc, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich (w środku). posłanka Iwona Kozłowska (z prawej)/fot. Damian Klich,

Tak zwane „babciowe" właśnie obchodzi roczek. Świadczenie odciąża rodziców i pozwala im wrócić do pracy. Program ma trzy warianty, obejmuje dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Czy program spełnia swoje zadanie? Zdaniem jego pomysłodawców: likwiduje białe plamy.

- W 27 gminach w naszym województwie powstały pierwsze żłobki - mówi posłanka KO, Iwona Kozłowska. - Oczywiście chcemy, aby z mapy Polski zniknęły białe plamy, aby w każdej gminie była opieka żłobkowa. Od 2026 roku zarówno żłobki publiczne, jak i żłobki prywatne objęte będą ujednoliconą standaryzacją opieki jakości. Realizujemy również program „Aktywny plac zabaw". Powstało ponad 636 pięknych i nowoczesnych placów zabaw przy żłobkach, aż w 289 gminach.



- Do tego momentu z programu „Aktywnie w domu" skorzystało ponad 130 tysięcy osób - mówi posłanka Iwona Karolewska i podaje dane innych programów:

- „Aktywnie w pracy" - 152 tysiące osób, „Aktywnie żłobku" - ponad 200 tysięcy osób. Z „Rodzinnego kapitału opiekuńczego" korzysta już 150 tys. osób. Realizujemy program „Aktywny maluch", w którym tworzymy miejsca instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Do końca 2026 roku ma powstać 100 tysięcy takich miejsc. W Kujawsko-Pomorskim powstały już 83 instytucje, które swoją opieką objęły prawie 2 tysiące dzieci. I jeszcze program „Dzienny opiekun w gminie". To jest właśnie likwidacja tak zwanych „białych plam". Były 63 miejsca w regionie z „białymi plamami" w kwestii opieki, a teraz jest ich 36.



W przyszłym roku nowy żłobek powstanie w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej.