Już nie raczkuje, a świętuje - roczek! Politycy podsumowują program „Aktywny Rodzic" w regionie

2025-10-01, 19:59  Damian Klich/Redakcja
Na zdjęciu posłanka Iwona Karolewska (z lewej), Agnieszka Szulc, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich (w środku). posłanka Iwona Kozłowska (z prawej)/fot. Damian Klich,

Na zdjęciu posłanka Iwona Karolewska (z lewej), Agnieszka Szulc, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich (w środku). posłanka Iwona Kozłowska (z prawej)/fot. Damian Klich,

Tak zwane „babciowe" właśnie obchodzi roczek. Świadczenie odciąża rodziców i pozwala im wrócić do pracy. Program ma trzy warianty, obejmuje dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Czy program spełnia swoje zadanie? Zdaniem jego pomysłodawców: likwiduje białe plamy.

- W 27 gminach w naszym województwie powstały pierwsze żłobki - mówi posłanka KO, Iwona Kozłowska. - Oczywiście chcemy, aby z mapy Polski zniknęły białe plamy, aby w każdej gminie była opieka żłobkowa. Od 2026 roku zarówno żłobki publiczne, jak i żłobki prywatne objęte będą ujednoliconą standaryzacją opieki jakości. Realizujemy również program „Aktywny plac zabaw". Powstało ponad 636 pięknych i nowoczesnych placów zabaw przy żłobkach, aż w 289 gminach.

- Do tego momentu z programu „Aktywnie w domu" skorzystało ponad 130 tysięcy osób - mówi posłanka Iwona Karolewska i podaje dane innych programów:
- „Aktywnie w pracy" - 152 tysiące osób, „Aktywnie żłobku" - ponad 200 tysięcy osób. Z „Rodzinnego kapitału opiekuńczego" korzysta już 150 tys. osób. Realizujemy program „Aktywny maluch", w którym tworzymy miejsca instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Do końca 2026 roku ma powstać 100 tysięcy takich miejsc. W Kujawsko-Pomorskim powstały już 83 instytucje, które swoją opieką objęły prawie 2 tysiące dzieci. I jeszcze program „Dzienny opiekun w gminie". To jest właśnie likwidacja tak zwanych „białych plam". Były 63 miejsca w regionie z „białymi plamami" w kwestii opieki, a teraz jest ich 36.

W przyszłym roku nowy żłobek powstanie w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz

Region

Inowrocław ma swojego powstańczego bohatera. To Jędruś. Jest apel o pomnik

Inowrocław ma swojego powstańczego bohatera. To „Jędruś". Jest apel o pomnik

2025-10-01, 20:49
Zabytkowa Wieża Ciśnień ma oko na Bydgoszcz. Klikasz i widzisz miasto z góry

Zabytkowa Wieża Ciśnień ma „oko" na Bydgoszcz. Klikasz i widzisz miasto z góry

2025-10-01, 17:43
Po pożarze mieszkania w toruńskim bloku. 44-latek z zarzutami zaprószenia ognia

Po pożarze mieszkania w toruńskim bloku. 44-latek z zarzutami zaprószenia ognia

2025-10-01, 17:09
Wicepremier na Politechnice Bydgoskiej: To jedna z najwybitniejszych uczelni w kraju

Wicepremier na Politechnice Bydgoskiej: „To jedna z najwybitniejszych uczelni w kraju"

2025-10-01, 16:55
UMK inauguruje nowy rok i rusza z międzynarodowym projektem badawczym o pandemii

UMK inauguruje nowy rok i rusza z międzynarodowym projektem badawczym o pandemii

2025-10-01, 16:10
Kłęby dymu nad bydgoskim Siernieczkiem. Palił się rząd drewnianych szop

Kłęby dymu nad bydgoskim Siernieczkiem. Palił się rząd drewnianych szop

2025-10-01, 14:45
Spłonął sprzęt rolniczy i zbiornik z paliwem. Po pożarze budynku w Dorposzu Chełmińskim [zdjęcia]

Spłonął sprzęt rolniczy i zbiornik z paliwem. Po pożarze budynku w Dorposzu Chełmińskim [zdjęcia]

2025-10-01, 12:47
Są wyniki sekcji zwłok 15-latka, który wypadł z okna bursy szkolnej w Bydgoszczy

Są wyniki sekcji zwłok 15-latka, który wypadł z okna bursy szkolnej w Bydgoszczy

2025-10-01, 11:48
Przetarg na budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Wyrzysk zostanie ogłoszony w grudniu

Przetarg na budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Wyrzysk zostanie ogłoszony w grudniu

2025-10-01, 11:03

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę