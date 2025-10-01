Wicepremier na Politechnice Bydgoskiej: „To jedna z najwybitniejszych uczelni w kraju"

2025-10-01, 16:55 Monika Siwak/PAP/Redakcja

Inauguracja roku akademickiego 2025/2026 na Politechnice Bydgoskiej. Inauguracyjny wykład wygłosił wicepremier, dr Krzysztof Gawkowski. Mówił o obronie przed cyfrowymi zagrożeniami/fot. Monika Siwak

To już 75. rok akademicki w historii uczelni, a piąty pod szyldem Politechniki Bydgoskiej. W środę (1 października), w uroczystej inauguracji wziął udział wicepremier, dr Krzysztof Gawkowski, który wygłosił wykład na temat obrony przed cyfrowymi zagrożeniami.

– Możemy dziś o Politechnice Bydgoskiej powiedzieć, że jest jedną z najwybitniejszych uczelni w Polsce, która nie zatrzymuje się, a wciąż goni czołówkę polską – tak swoje wystąpienie zaczął wicepremier Krzysztof Gawkowski, szef resortu cyfryzacji.

Wyraził przekonanie, że przy dalszym wsparciu prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego uczelnia będzie się w kolejnych latach rozwijała nadal tak intensywnie.



- Kierunek cyberbezpieczeństwo na tutejszej politechnice - to jest przełomowy czas dla naszego regionu, bo kształcenie ekspertów i ekspertek w tym zakresie jest szansą na to, że najlepsi z najlepszych, czyli absolwenci - będą stąd wypuszczani na całą Polskę. Będą budowali polską rację stanu. Cyberbezpieczeństwo to jest właśnie ta racja stan - mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Stwierdził, że dziennie Polska doświadcza od 2 do 4 tys. cyberataków; odpieranych jest 99 proc. z nich.



Z udziałem wicepremiera otwarty został zmodernizowany Wydział Telekomunikacji.



- Byliśmy właśnie w laboratorium informatyki śledczej. Ta jednostka posiada bardzo dobrze wyposażony sprzęt komputerowy, który jest w stanie łamać hasła. Możemy wspomagać odzyskiwanie danych, a także zasymulować sieć, żeby później próbować ją atakować, sprawdzać gdzie są dziury - ustalać to przed hakerami - mówił Tomasz Marciniak, dziekanem Wydziału Informatyki i Elektrotechniki.



Więcej w relacji Moniki Siwak.